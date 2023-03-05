С Чечни все началось, Чечней все и закончится3
- Владимир Пастухов
- 5.03.2023, 21:38
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Как может начаться распад России?
Вопрос о распаде России, которого якобы вожделеют злые силы на Западе, поднятый Путиным, и новости из Чечни одна круче другой (типа поздравления Путина «молодым») наложились друг на друга. Я часто говорил о том, что путинский режим имеет в своей основе инъекцию Чечней, которая позволила Путину стать в глазах убитого «версальским синдромом» населения чем-то вроде нового Ермолова.
Потом этой инъекции сделали бустер Крымом и окончательно добили войной с Украиной. В результате иммунная система России разбита вдребезги, и теперь любой проходной вирус может оказаться для нее смертельным.
Поэтому интуиция подсказывает мне, что, когда начнется этот «распад», то случится это вовсе не по вине Запада. С Чечни все началось, Чечней все и закончится.
И вот вчера к тому, что я до сих пор ощущал на интуитивном уровне, добавились кое-какие аргументы. Дело в том, что Чечня – это «особый случай», и в ее случае говорить об отделении поздно.
Реальность давно заключается в том, что Чечня является фактически независимым от России государственным образованием, связь которой с Россией обеспечивается исключительно личной унией между Путиным и Кадыровым (как в раннем средневековье).
Поэтому в критической ситуации дилемма будет состоять не в том, отделяться Чечне или нет, а в том, воссоединяться ли ей с Россией обратно или признавать статус-кво.
Владимир Пастухов, Telegram