Гомельчанин собрал коллекцию из 300 телефонов фирмы Nokia 4 5.03.2023, 21:47

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А еще противогаз и резиновые сапоги от этого бренда.

В коллекции анестезиолога-реаниматолога РНПЦ радиационной медицины и экологии человека Сергея Хадановича более 300 аппаратов фирмы Nokia. О необычном увлечении врача пишет «Гомельская правда».

— Весной 2017 года возникла мысль: а что если начать коллекционировать аппараты? Просто сам себе бросил вызов — смогу или нет? До сих пор не могу ответить на вопрос, почему именно эту марку выбрал. Все произошло совершенно спонтанно.

Первой моделью стала Nokia 7710, ее Сергей нашел в интернете и приобрел за незначительные по тогдашним меркам деньги. Телефон заинтересовал его своим внешним видом: это был один из первых серийный сенсорных аппаратов финской компании. Для 2005 года буквально прорыв. К тому же повезло с качеством.

— В наших краях сложно найти его в отличном или хорошем состоянии, обычно серьезная степень износа. А этот хотя и был уже в пользовании, но рабочий, без видимых повреждений — идеальный по внешним и внутренним характеристикам. Этим я и отличаюсь от профессиональных коллекционеров — они обычно ищут новые аппараты с оригинальным комплектом, упаковкой. Для меня же достаточно, чтобы телефон работал и выглядел прилично.

Дальше коллекционер начал искать и приобретать модели по такому же принципу. Быстро появились новые знакомства. Друзья с энтузиазмом восприняли хобби Сергея и начали помогать в поиске, передавать ему все больше мобильных под брендом Nokia.

— С некоторыми сдружился настолько, что они стали присылать мне трубки пачками. За это время знакомые из Москвы отправили около ста моделей. Есть телефоны из России, Эстонии, США, других стран.

Чем глубже Сергей Хаданович погружался в тему, тем больше узнавал о компании Nokia. Выяснилось, что бренд появился в середине XIX века, изначально фирма занималась деревообработкой и производством изделий из резины: шины, обувь, противогазы…

У гомельчанина имеется экземпляр тех времен: распылитель порошкообразных веществ, изготовленный в первой половине XX века, это самый старый предмет коллекции. Изделие напоминает клизму, но с металлическим наконечником иной формы, в виде сеточки, из которой можно распылять тальк. Есть на полке Сергея и противогаз, который состоял на вооружении финской армии. А еще обувь: резиновые сапоги, туфли, кеды. И сувенирная продукция: значки, памятные жетоны. Мечта врача — раздобыть бумагу Nokia для копировальной техники.

На данный момент самым дорогостоящим экземпляром своей коллекции собиратель считает смартфон N92. Он не предназначался для продажи на постсоветском пространстве, аппарат не русифицирован. Зато в нем есть своя фишка — поддержка мобильного телевидения, что для середины 2000-х было эксклюзивом. Экран вращается, двойная клавиатура, камера фиксируется — редкость, одним словом.

Из интересного также модель 9300i — что-то вроде мини-компьютера с функцией Wi-Fi, роскошь для 2005 года невиданная.

Nokia 9300i

Культовая модель 8910 с титановым корпусом была телефоном люксового класса, она тоже занимает особое место в коллекции Сергея. Высокие цены на аппарат и сейчас — все-таки материал не самый стандартный для производства мобильника. Также примечателен

Nokia 8910

Nokia 8110, так называемый «банан», многие помнят его по фильму «Матрица».

Nokia 8110

В числе любимых у гомельчанина модель 770 Internet Tablet — прообраз современного планшета, N-Gage — игровая приставка и смартфон в одном корпусе.

Nokia 770 Internet Tablet

Во все вставлены симки, каждый можно включить и использовать по назначению.

— Для работы у меня iPhone, а остальное для души. Но иногда в качестве основного телефона использую что-то из коллекции. Посмотрите на них, они все разные! В этом тоже свой интерес. А сейчас что? Безликие прямоугольники. Раньше был полет инженерной мысли и свой фирменный почерк, стиль, — делится собиратель. — Единственная проблема у наиболее древних аппаратов — батареи. На некоторые модели — жуткий дефицит. И немаловажно: их нужно хранить отдельно, но не все это знают. Батарея может вздуться, лопнуть, повредить аппарат и испортиться сама. Я храню их в отдельном ящике. Прелесть Nokia во взаимозаменяемости элементов питания — некоторые типы их аккумуляторов подходят примерно к нескольким десяткам моделей.

Тех, кто собирает продукцию Nokia в Беларуси в таком масштабе, Сергей не встречал. Есть те, кто коллекционирует модели других марок, кто-то только редкие или наиболее ценные. Для связи друг с другом у любителей ретро-техники есть группа в вайбере.

— Я твердо решил, что ни при каких обстоятельствах продавать экземпляры своей коллекции не буду. Разве что повторяющиеся модели, и то стараюсь их выменять на что-то редкое, — признается врач.

К слову, Сергей в свое время приобрел также пейджер и нетбук бренда Nokia, и это тоже часть коллекции. Главный вопрос — где все это разместить. Экземпляры упакованы и ждут своего часа. Собиратель планирует оборудовать специальное помещение, чтобы организовать небольшой музей. А пока можно заглянуть на виртуальную выставку прямо в инстаграм-аккаунте владельца аппаратов, он зарегистрирован под ником @narkozist_nokia.

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