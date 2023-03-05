Юлия Латынина: Украина начинает щелкать по носу Лукашеску 5.03.2023, 22:05

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Белорусский диктатор никуда с подводной лодки не денется.

Украина в последнее время резко сменила тактику в войне с РФ. Она перешла от сугубо военного к гибридному варианту, начав бить Кремль его излюбленным оружием.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказала российская журналистка и историк Юлия Латынина.

Она отметила, что в последнее время с РФ случилось несколько крайне неприятных вещей, которые подорвали имидж диктатора РФ Владимира Путина. Это и прилет в Беларуси по разведывательному самолету «А-50» ВКС РФ, и массированные атаки беспилотников, и «брянские партизаны», и провал попытки разыграть молдавскую карту.

«На фоне очевидного неуспеха российского наступления… ВСУ начали стремительную эскалацию… Почему сейчас? Раньше было непонятно, что на это ответит Путин, что сделают в Европе и США. А вдруг сочтут хулиганством и обрежут помощь? Украина всегда раньше расширяла границы дозволенного… Всегда ВСУ руководствовались принципом: легче попросить прощения, чем разрешения. США запрещали бить по Крыму, ВСУ били и показывали, что за это ничего не будет, США это видели и поставляли оружие, которое позволяло делать это лучше... Это гибридная война, это удары по имиджу Путина. Они демонстрируют, что Путин не контролирует даже собственную границу, что «шахтеры и трактористы» могут навестить Брянскую область, что угроза насчет Молдовы - блеф, и так далее», - рассказала Латынина.

Показательным стало то, что война расширилась и на территорию Беларуси.

«Украина старалась Лукашеску (диктатора Беларуси Лукашенко - ред.) не трогать по той простой причине, что вдруг он переметнется к Путину. А тут все про Путина всем уже стало ясно в связи с российским наступлением, которого на самом деле нет, которое из могучей лавины превратилось в серый моросящий дождичек… Можно щелкать по носу и Лукашеску, потому что он все равно никуда с подводной лодки не денется, на сторону тонущего диктатора не переметнется», - заверила российская журналистка.

В целом, с ее слов, Украина обернула против Путина его же излюбленную тактику.

«Это лестница эскалации. Любой конфликт развивается по нарастающей. Если вы эскалируете правильно, то на каждый ход противника у вас есть другой контрход, который повышает ставки. Путин всегда обожал эскалировать. Если ему не удавалось победить в конфликте, он выводил его на новый уровень. Когда у него не получилось с «Новороссией», он ввязался в Сирию, чтобы разменять ее на признание Крыма. Не получилось разменять - вмешался в выборы в США и так далее», - отметила Латынина.

В этой войне Путин, с ее слов, зашел с козырей: пригрозил ядерным оружием, на что тут же получил жесткий ответ США. Эскалировать больше некуда.

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