Украинские бойцы дроном уничтожили башню наблюдения в Брянской области РФ
- 5.03.2023, 22:16
- 1,610
Видеофакт.
5 марта, в Брянской области Российской Федерации с помощью дрона была уничтожена автономная башня наблюдения.
Об этом сообщает украинское спецподразделение Kraken.
Отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины спецподразделение Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожило сегодня автономную башню наблюдения «Гренадер» в Брянской области.