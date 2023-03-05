Украинские бойцы дроном уничтожили башню наблюдения в Брянской области РФ 5.03.2023, 22:16

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Видеофакт.

5 марта, в Брянской области Российской Федерации с помощью дрона была уничтожена автономная башня наблюдения.

Об этом сообщает украинское спецподразделение Kraken.

Отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины спецподразделение Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожило сегодня автономную башню наблюдения «Гренадер» в Брянской области.

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