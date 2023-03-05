Шольц: Переговоры начнутся, когда Путин выведет войска из Украины
- 5.03.2023, 22:23
Киев уже готов к миру.
Любые мирные переговоры должны начинаться с того, что российский диктатор Владимир Путин прекратит агрессию против Украины и выведет войска. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет CNN.
Шольц считает, что любые переговоры о прекращении войны в Украине начнутся только после того, как Путин поймет, что ему не выиграть.
«На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что с этим вторжением и империалистической агрессией он не добьется успеха и что он должен вывести войска. Это и станет основой для переговоров», — сказал Шольц.
При этом он считает, что Украина уже «готова к миру».
«Если посмотреть на предложение украинцев, видно, что они готовы к миру. Но для этого должно быть что-то сделано, и это должен сделать Путин», — сказал Шольц.