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Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов, одетых в форму ВСУ

  • 6.03.2023, 1:11
  • 2,078
Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов, одетых в форму ВСУ

Очевидно, она была снята с пленных или погибших.

Украинские десантиники уничтожили подразделение военных РФ на одному из важных направлений. Оккупанты продолжают активные наступательные действия, однако терпят немалые потери в живой силе и военной технике, информируют Десантно-штурмовые войска в Telegram.

«Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов на одном из важных направлений... В большинстве уничтоженного личного состава оккупантов замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжения ВС Украины. Очевидно, оно было снято с пленных или погибших украинских воинов», - говорится в сообщении.

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