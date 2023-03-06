Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов, одетых в форму ВСУ 6.03.2023, 1:11

2,078

Очевидно, она была снята с пленных или погибших.

Украинские десантиники уничтожили подразделение военных РФ на одному из важных направлений. Оккупанты продолжают активные наступательные действия, однако терпят немалые потери в живой силе и военной технике, информируют Десантно-штурмовые войска в Telegram.

«Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов на одном из важных направлений... В большинстве уничтоженного личного состава оккупантов замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжения ВС Украины. Очевидно, оно было снято с пленных или погибших украинских воинов», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».