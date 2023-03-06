Суверенный боевой «Шарик» Telegram-канал «Мой друг Доллар»

6.03.2023, 2:55

Где же вы, «Ростех», «Роснано», «Сколково» и другие?

Читаешь про выставку мобильных технологий в Барселоне, дух захватывает: сгибаемые дисплеи, сверхбыстрая зарядка телефонов, новинки сетевого оборудования и программного обеспечения (концепция Open RAN), частные сети 5G.

Подписанные соглашения о сотрудничестве, динамика, конкуренция. Причем не только американских, европейских, корейских компаний, но и китайских. И Запад, и Восток. Все представлены.

Нет там только великой промышленной путинской державы. Космической. Где самые великие в мире программисты. Не пустили? Есть что показать?

Четверть века у власти Путин. Что же ничего так и не создано, великий геополитик? Что стало с «планшетом Чубайса»? Куда канул смартфон с двумя экранами?

Что создано чемезовыми и чубайсами? Шире - всеми этими госкомпаниями, госкорпорациями? Каков итог надувания щек «аналоговнет», которому два десятка лет?

За четверть века путиномика не породила ни одного международного технологического бренда, равного лидерам отрасли в Америке, Европе, Азии. Эта «модель» приспособлена лишь для создания синекур для своих, паразитирования на природных ресурсах или на людях, превратившихся в «новую нефть».

Даже то, что было создано в России вопреки путиномике («Яндекс»), вместо того, чтобы свободно развиваться, подвергается внешним ограничениям.

Зато можно купить на АлиЭкспресс дрон и выдать за свой. Или «робособаку» какую-нибудь добыть там же, привесить ей на спину трубу-«гранатомет» и показать на выставке, сообщив, что это наш суверенный боевой «Шарик».

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