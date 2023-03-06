WSJ: Китай может шпионить с помощью грузовых кранов 6.03.2023, 4:59

Это беспокоит США.

Американские чиновники обеспокоены тем, что грузовые краны китайского производства могут стать инструментом для шпионажа со стороны Пекина, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают журналисты, такие краны используются во многих портах США, в том числе в тех, которыми пользуются военные. Чиновники служб национальной безопасности и Пентагона сравнивают краны для спуска судов на берег, изготовленные китайским производителем ZPMC, с троянским конем.

«Несмотря на то, что они сравнительно качественные и недорогие, они содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и назначение контейнеров, что вызывает беспокойство, что Китай может получить информацию о снаряжении, которое доставляется в страну или вывозится из нее для поддержки военных операций США по всему миру», - пишет WSJ.

Бывший представитель контрразведки США Билл Эванина считает, что краны также могут обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет прервать поток товаров.

«Краны могут стать новым Huawei», - сказал Эванина, имея в виду американские экспортные ограничения для китайской технокомпании после предупреждения, что ее оборудование может использоваться для шпионажа.

В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал журналистам, что обеспокоенность США по поводу кранов — это паранойя и попытка помешать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем.

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