В Москве психиатр посоветовал пациенту «умереть с пользой для РФ в Украине» 6.03.2023, 5:55

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Разразился скандал.

Житель Москвы не мог самостоятельно справиться с огромным количеством «бессмысленных смертей» в Украине, которые провоцировали у него суицидальные мысли. Он решил обратиться за профессиональной помощью к психиатру с 15 -летним опытом Павлу Бесчастнову.

Однако вместо борьбы с навязчивой идеей доктор предложил пациенту «не стать бессмысленным трупом», а умереть с пользой для РФ в Украине, приблизив победу оккупантов, пишет ТГ-канал Baza.

Москвич был настолько возмущен действиями медика, что решил опубликовать переписку с психиатром. Однако Бесчастнов заявил, что не работает на пропаганду, а просто рекомендовал москвичу «начать больше зарабатывать».

После скандала медик перестал выходить на связь с пациентом.

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