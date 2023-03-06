«Наступает кульминация»: ISW рассказал, когда ВСУ перехватят инициативу в войне 6.03.2023, 8:05

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фото: Justin Yau/Sipa USA

Есть важный признак приближающегося контрнаступления.

Конец наступления оккупантов возле Бахмута, попытка штурма Угледара и провал наступления российских оккупантов в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций.

Аналитики ISW отмечают, что войска РФ, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за ожидаемой кульминации их трех основных наступательных операций.

В институте изучения войны напомнили, что ранее ВСУ перехватили инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2022 года, а через несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие районы Харьковской и Херсонской областей.

«Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций», - говорится в сообщении.

Как писал сайт Charter97.org, полковник ВСУ рассказал, когда начнется контрнаступление.

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