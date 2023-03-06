Пригожин запросил сепаратные переговоры? 4 Альфред Кох

6.03.2023, 8:13

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Альфред Кох

Глава ЧВК «Вагнера» понимает, что от него хотят избавиться.

Вот и прошли один год и девять дней войны. С некоторым изумлением я пишу ставшую уже традиционной фразу о том, что на фронте никаких изменений за сутки не произошло. И это изумление на сто процентов объясняется тем, что и в Бахмуте - тоже никаких изменений не случилось.

Уже несколько дней все ждут, когда ВСУ оставят Бахмут. А они все не оставляют его и не оставляют. И даже, вроде как, стабилизировали ситуацию в нем и вражеское кольцо перестало сжиматься!

Сегодня Пригожин повесил очень интересное видео, в котором сообщил граду и миру, что во-первых, ему по-прежнему не дают снарядов и поэтому ему нечем воевать.

Во-вторых, он не сомневается, что это делается специально и что это заговор генералов против против ЧВК «Вагнера» в целом.

В-третьих, рассказал, что его зэки-наемники (как он их назвал: «простые мужики от сохи») считают, что их просто предали.

И в-четвертых, обратил внимание публики на то, что если в результате этого предательства он вынужден будет отступить, то фронт посыпется до самого Луганска и Краснодона и вся война будет безнадежно проиграна.

Что я лично вынес из этого его плача Ярославны? Прежде всего то, что у него не стало прямого выхода на Первого (как они все называют Путина). Он не может к нему попасть и пожаловаться на интриги генералитета.

А генералитет, в свою очередь, поняв, что военная катастрофа неизбежна, и не желая самим нести за эту катастрофу ответственность, активно делают из Пригожина козла отпущения.

Путин попал в ситуацию Гитлера образца 1934 года: его прежние соратники стали ему обузой. Когда Гитлер стал нуждаться в лояльности армии, то генералы, поняв это, выдвинули ему ультиматум: убери штурмовиков (СА) и их лидера - Эрнста Рема. Ничего общего с этими бандитами мы иметь не хотим. Они разрушают все принципы, на которых строится любая регулярная армия.

И Гитлер уничтожил и штурмовиков и их начальника, не смотря на то, что именно они привели его к власти, а Рем вообще был его ближайшим другом и соратником. Это событие в немецкой историографии называется «Ночь длинный ножей» (30.06.1934).

И вот теперь «Ночь длинный ножей» случилась и в России. Только вместо ножей Путин использует ВСУ. Но цель все та же: во избежании конфликта с армией пожертвовать своими собственными вооруженными отрядами, составленными из люмпенов и криминалитета.

Пригожин отнюдь не дурак и становится «кабанчиком», которого откармливали лишь для того, чтобы в нужную минуту зарезать, он не собирается. И поняв, что Путин специально от него дистанцируется и что в России его самого и его архаровцев уже сдали на мясо, решил, что пора искать себе новых хозяев: наемники они, в конце концов, или кто?

Вся мировая история, а европейская - и подавно, усыпана историями как наемники-ландскнехты уходили от одного сеньора к другому. И в этом не было никакого ущерба их чести: это бизнес, ничего личного. Если один работодатель не выполняет условия контракта, то нет ничего зазорного в том, чтобы перейти на службу к другому. Ведь это не солдат удачи отказался выполнять контракт, это его наниматель сдулся и предал его.

Теперь Пригожин отчаянно маякует Зеленскому, то называя его «уважаемый Владимир Александрович», то рассыпаясь в комплиментах и восхищаясь храбростью украинских солдат, то прямо говоря, что «хотел бы напрямую поговорить с Зеленским».

Мои украинские друзья, как только я им изложил эту мою мысль про Пригожина, тут же замахали на меня руками и начали мне говорить, что это так же аморально, как вести сепаратные переговоры с Гиммлером в 1945 году.

Я считаю, что это плохая аналогия. Во-первых потому, что нет ничего аморального в том, чтобы стремиться сохранить жизни своих солдат. И если для того нужно вступить союз с дьяволом - это нужно сделать не задумываясь.

Во-вторых, возможно, вести переговоры с Гиммлером весной 1945 года - действительно плохая идея. А вот если бы такие переговоры он предложил в 1943 году - то почему бы и нет?

И в третьих: сепаратные переговоры с Гиммлером были невозможны потому, что союзники договорились их не вести. Сегодня у Украины нет таких обязательств перед союзниками. Более того: они все права на такого рода переговоры передали Украине. И, следовательно, такие переговоры не могут быть сеператными.

Это всего лишь переговоры с частью вражеского войска, которое по каким-то причинам готово прекратить войну или даже перейти на вашу сторону. Что же плохого в том, что вы вступите в переговоры с ними о том, на каких условиях они готовы это сделать?

Возможно, я ошибаюсь. Возможно я неправильно трактую сегодняшнюю публичную активность Пригожина. Что ж с того? Что теряет украинская сторона, если проверит: так ли это? Наверняка у ГУР есть возможность спросить у Пригожина правильно ли его поняли. Кого, кроме него самого, компрометируют такого рода контакты? И в худшем случае эти переговоры послужат еще одним поводом для недоверия между ЧВК «Вагнера» и армией. А учитывая маниакальную боязнь предательства со стороны Путина - то еще и с этой стороны.

Любой раздрай в стане врага - шаг к победе. Тем более, что наше дело правое, поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Альфред Кох, Telegram

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