Политолог: Компрометирующее видео с российским генералом могли «слить» спецслужбы Лукашенко

Политолог: Компрометирующее видео с российским генералом могли «слить» спецслужбы Лукашенко1
- 6.03.2023, 8:37
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Возможно, хотели заглушить инцидент в «Мачулищах».
Компрометирующее видео с командующим российской группировкой в Беларуси, генералом Александром Матовником могли «слить» спецслужбы Лукашенко
Возможно, они хотели заглушить инцидент в «Мачулищах». Такое предположение сделал политолог Дмитрий Болкунец:
— Все дипломаты, иностранцы и граждане, представляющие интерес, находятся в Беларуси под особым контролем. Вся их почта сканируется (за исключением, если стоит шифрование), звонки записываются, мониторится передвижение по городу и встречи. Приезд иностранного журналиста, политика, бизнесмена в Минск вызывает интерес. Часто гостей сопровождает наружка.
Все центральные гостиницы, рестораны, служебные квартиры на 100 % мониторинге. Иногда любят порыться в личных вещах, залезть в сейф в отеле.
Также в Минске есть дорогостоящее оборудование для удаленного сканирования телефонов и компьютерной техники.