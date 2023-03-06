Китай растерялся 4 Александр Тихонов

6.03.2023, 9:05

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Война в Украине выявила неспособность Пекина играть роль великой державы.

Внешнеполитическая доктрина Китая была образно сформулирована еще Мао Цзэдуном: «Мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает, как в долине дерутся два тигра». И хотя одного из тигров уже давно нет в живых, Поднебесная все эти годы искусно продолжала использовать внешнеполитическое кредо Велико Кормчего, поскольку аватаром СССР вот уже двадцать лет как пытается играть персонаж, прозванный за свою яркую индивидуальность «окурком». Десятилетиями Китай стремился соответствовать образу «мудрой обезьяны», лавируя между интересами и противоречиями различных мировых игроков, аккуратно и прагматично подстраивая свой внешнеполитический курс в зависимости складывающегося баланса сил и своих текущих интересов.

Благодаря очевидной успешности такой внешней политики Поднебесной, большинство экспертов, анализируя действия Китая, исходят из аксиомы, что он чрезвычайно умен и хитер. В его действиях пытаются разглядеть тайное глубокое значение и долгосрочную внешнеполитическую игру. Однако, как мне кажется, имеет смысл рассмотреть его внешнюю политику под противоположным углом. Война в Украине, на мой взгляд, выявила неспособность Пекина играть роль великой державы на геополитическом поле. В последний год он продемонстрировал чрезвычайную идеологизированность, слабость и недальновидность своей внешней политики.

Несмотря на то, что Китай пытается распространять нарратив о том, что понятия не имел о планах Путина начать войну, товарищ Си, конечно же, знал о готовящемся вторжении России в Украину. Незадолго до начала войны Путин летал в гости к кормчему китайского Возрождения, чтобы согласовать с ним начало своей военной операции и, очевидно, получил одобрение. Опубликованная по итогам этого визита совместное заявление явно написано с учетом ожидания успеха СВО и должна была сигнализировать начало более жесткой политики авторитарных режимов в отношении так ненавистного им Запада.

Китай был уверен, что Путину удастся добиться победы и потому одобрил вторжение, т.к. оно отвечало его внешнеполитической доктрине – добиваться своих целей чужими руками, оставаясь в стороне.

Победа Путина над Украиной нанесла бы чудовищный ущерб репутации США как лидера и защитника демократического мира, существенно повысив статус России и Китая. Успех России должен был способствовать разделению США и Европы, которая увидела бы, что США неспособны защитить их от России. В этом случае Европа стала бы легкой добычей для Китая.

Старый свет был бы вынужден пойти на сближение с Китаем, отдаляясь от США, для получения гарантий своей безопасности от страдающего реваншизмом Путина. Однако, как мы знаем, Кремль своими действиями добился полностью противоположного результата, похоронив российско-китайские намерения.

Китай, в случае успеха России, мог добиться огромных геополитических преимуществ чужими руками, избежав при этом какой-либо ответственности и санкций, в отличие от России. Си получил бы, с одной стороны, разделенный и ослабленный Запад, а с другой – гораздо более зависимую от него Россию. Весь мир пошел бы на поклон к великому Китаю, который смог бы навязывать мировому сообществу свои условия.

Однако, события пошли иначе, выявив первую слабость Китая: полное отсутствие разведывательных и прогностических способностей его политического руководства. Китай не имел никакого понятия о слабости российской армии, умеющей только в парады и танковые биатлоны; он не имел понятия о возможностях ВСУ и готовности Украины противостоять вторжению; недооценил он и готовность Запада помогать Украине. Полный провал по всем фронтам.

И вот уже год как Китай находится в замешательстве, не зная, что же ему делать.

Китайская обезьяна может и рада была бы продолжить сидеть на горе, однако события требуют, чтобы она уже наконец спустилась. Неизбежное поражение России несет угрозу чрезвычайно высоких геополитических рисков для Пекина. Во-первых непонятно, что будет происходить с сырьевым придатком России и какие угрозы это может создать Пекину в случае различных сценариев развития событий: например, переориентации побежденной России на Запад. Во-вторых, китайское влияние в регионе сильно снизится. В-третьих, проигрыш России сделает именно Китай главным мировым плохишом, который будет вынужден вступить в схватку с существенно окрепшим тигром. При этом Китай явно устраивала ситуация, когда все прожекторы и санкционная политика Запада были направлены на Россию, а не на него. Да и сам он, похоже, сомневается, что способен быть тигром.

Растерянность Пекина наглядно продемонстрировал предложенный им мирный план. Удивил не только сам набор пунктов из разряда «за все хорошее, против всего плохого», но и полное отсутствие механизма его воплощения, а также то, что в качестве одного из международных амбассадоров плана был выбран картофельный шут Лукашенко. Вряд ли можно было найти другую настолько неподходящую фигуру, способную обесценить и вызвать недоверие даже к самому благому начинанию еще в зародыше. Такая неизбирательность Пекина в выборе партнеров наглядно демонстрирует, что он не готов выходить за рамки своих догм, выступая представителем стран уже даже не третьего, а четвертого мира.

При этом сам план Китая, опубликованный уже спустя год войны, ничем не отличался от десятков аналогичных заявлений стран Латинской Америки и Африки. Таким образом, предложенной мирной инициативой Китай сам подчеркивает, что он не является великой державой, готовой воплощать в реальность свое глобальное видение, а выступает лишь наблюдателем даже тогда, когда напрямую затронуты его интересы, демонстрируя неспособность осуществлять активную внешнюю политику.

Различные аналитики и политологи, особенно в России, до сих пор пытаются найти в китайском плане какой-то скрытый замысел. Однако, как я думаю, за планом ничего нет. После объявления плана не последовало каких-либо заметных действий Пекина по его воплощению в жизнь или хотя бы предложению механизма его реализации. Он даже толком не содержит никакой позиции, кроме общих фраз и пожелания обеспечить безопасность поставкам зерна из черноморского региона в Китай.

Схожую ошибку допустила и Индия. Она, как и Китай, не слишком заинтересована в изменении довоенного геополитического статус-кво, но, как и Китай, придерживается позиции, точнее ее отсутствием, под названием «не все так однозначно». Обе страны так и остаются вторичными лидерами регионального значения, которые так и не уяснили, что великой державой является страна, которая открыто способна не только заявить о своей четкой позиции и транслировать свои ценности и принципы, но и претворять их в жизнь.

Лучшее, что могли бы Китай и Индия сделать для России – это принудить Путина, неспособного самостоятельно на это решиться, полностью вывести войска из Украины, на основе самими же ими декларируемого принципа территориальной целостности.

Это позволило бы всем сторонам получить оптимальный в имеющихся условиях результат.

США и Европа не смогли бы присвоить победу исключительно себе, так как мир и справедливость были бы обеспечены также и усилиями Китая и Индии, роль и значимость которых возросли бы. Они бы таким образом смогли бы обеспечить сохранение близкого к довоенному баланса сил, избежав усиления Запада. Китай смог бы существенно улучшить свой имидж в глазах всего мирового сообщества и особенно на Западе, отложив на годы неизбежное противостояние с ним. Россия смогла бы избежать военного разгрома, который угрожает ее существованию как государству. А Путин смог бы сохранить власть.

Но в Пекине в принципе не способны на такую креативность. Согласно главной догме китайской внешней политики, он должны противоречить США во всем. Индию же вообще не имеет смысла относить к важным мировым игрокам. Страну, имеющую ВВП на душу населения на уровне беднейших африканских стран, ошибочно относят к влиятельным мировым игрокам исключительно благодаря ее неспособности обеспечить свое населения средствами контрацепции.

Пекин бы может и рад был помочь России, но, на мой взгляд, вряд ли решится на это, опасаясь западных экономических санкций.

Китайская экономика гораздо более развитая, чем российская, сильно интегрирована в мировую экономику и завязана на внешний спрос, в первую очередь развитых стран. И теперь уже хорошо ясно, что западные угрозы ввести санкции в отношении Китая за поставку России вооружений совсем не пустой звук: на кошках они уже потренировались. Баланс зависимости между Западам и Китаем несимметричен: Запад быстро сможет найти замену Китаю как производственной площадке, учитывая, что именно он является владельцем производственных ноу-хау, а вот Китаю заместить внешний спрос развитых стран нечем.

В результате Пекин делает вид, что занимает в ходе этого конфликта нейтральную позицию. Он не сильно-то и помогает России: вопреки распространенному мнению, Китай практически не заместил никакого потерянного Россией импорта. При этом именно Китай сорвал планы Кремля по энергетическому удушению Европы, перенаправив в нее законтрактованные им для собственного потребления объемы газа. Я не исключаю, что, если бы перед началом отопительного сезона Европа не смогла бы накопить достаточные объемы газа, она бы пошла на переговоры с Россией.

То есть Китай, ради сиюминутных экономических интересов уровня «купи – продай», в принципе не попытался воплотить в реальность ту опубликованную вместе с Россией декларацию в начале февраля прошлого года, про которую уже все забыли.

Подобное поведение наглядно демонстрирует отсутствие у Китая вдумчивой внешнеполитической стратегии за рамками примитивных идеологических установок, а сроки действия декларируемых заявлений ограничены, видимо, сроками тех мероприятий, в рамках которых они представляются.

В итоге Китай и Индия не помогают России, а послушно, сами того не осознавая, исполняют роль, которую им назначил Запад: покупать у России ресурсы по таким ценам, которые оставляют ее бюджет без доходов, обеспечивая сохранение мирового энергетического баланса. В случае Индии для ее подчинения хватило включить в санкционный список всего один местный НПЗ, который попытался обходить установленные ограничения, Китай же не попытался сделать вообще ничего.

Я скептически отношусь к информации о том, что Китай всерьез рассматривает возможность поставки вооружений России: за год он не попытался помочь России даже экономически, соблюдая все введенные Западом ограничения.

Было бы странным, если бы сейчас Китай вдруг сразу приступил бы к поставке тяжелых вооружений. В Пекине прекрасно понимают, что за этим незамедлительно последуют экономические санкции, способные вызвать тяжелый экономический кризис в крайне закредитованной китайской экономике.

Регулярные публичные заявления США о неминуемых санкциях в отношении Китая могут быть как попыткой вынудить Китай определиться, или осознанным подстрекательством. Такие заявления США в отношении Китая публично подчеркивают его второстепенный мировой статус и могут быть ничем иным как взятием Китая «на понт».

Противостояние Запада и Китая в будущем неизбежно из-за самой природы авторитаризма, который всегда заканчивает свое существование внешней экспансией. Однако, политический истеблишмент США сейчас не может сейчас развернуть полноценное противостояние с Китаем до того, как он существенно укрепится экономически и политически, хотя и очень хотели бы этого. Политикам нужен существенный повод: корпоративное лобби против такого противостояния, т.к. потребует от него активных действий по изменению цепочек поставок и приведет к временному падению прибылей.

Если же Китай начнет поставки вооружений России – он предоставит США такой повод. Китай одномоментно станет мировым злом вместе с Россией и перейдет в разряд угроз государственной безопасности, отодвинув американские бизнес-интересы на второй план. В результате Китай совершит ту же ошибку, которую совершила Россия, напав на Украину.

Можно лишь догадываться, осознают ли это в Китае, но скорее всего да. Иначе вряд ли бы они так старательно соблюдали введенные в отношении России западные санкции, несмотря на регулярные заявления об их незаконности. Путину, вероятно, не видать китайской военной помощи.

Александр Тихонов, Telegram

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