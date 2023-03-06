В минском аэропорту из-за санкций меняют систему досмотра 2 6.03.2023, 9:14

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Оборудование меняют на китайское.

В Национальном аэропорту «Минск» из-за санкций меняют систему досмотра. Западное оборудование заменят китайские аналоги.

КНР поставит два комплекса досмотрового оборудования для минского аэропорта.

На подписание письма уполномочен первый вице-премьер Николай Снопков.

Сам Снопков заявил, что досмотровое оборудование из Китая поступит в Национальный аэропорт «Минск» через месяц.

«Была конкретная проблема по обслуживанию багажа в аэропорту, поскольку там стоит пока еще оборудование из недружественной страны. Если оно ломается, возникают серьезные сложности в обслуживании пассажиров в аэропорту. Китайские партнеры мгновенно среагировали и будут поставлять оборудование уже китайского производства», — сказал Николай Снопков.

«Поставка будет через месяц, — уточнил первый вице-премьер. — То есть фактически это экстренная такая помощь».

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