«Рукой проведите — и все станет ясно» 4 6.03.2023, 9:30

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Маляр рассказал, как правильно проверять работу по покраске автомобиля.

Многим автовладельцам так или иначе — по своей воле или стечению обстоятельств — приходится прибегать к услугам кузовного ремонта. И для всех это довольно нервирующая процедура, даже если изначально вами двигало позитивное желание перекрасить машину в любимый цвет. Потому что это дорого, долго и велик шанс нарваться на некачественно проделанную работу.

Видеоотдел av.by отправился в Молодечно и задал все самые волнующие вопросы маляру — о том, как формируются цены, почему часто срываются сроки, почему не попали в цвет и как принимать работу. К слову, Романа (так зовут мастера по покраске авто, который и будет отдуваться за всех коллег и отбиваться от наших многочисленных «почему» и «зачем») мы нашли по его довольно популярному блогу в TikTok. В аккаунте белорус откровенно показывает свое дело и рассказывает о нем.

— Сегодня я побуду страшным сном любого маляра. Вот такие клиенты дотошные, «мозговыносящие» обычно к чему придираются?

— Такие клиенты сразу заметны, и ты стараешься как-то «спрыгнуть» с заказа, потому что это чревато последствиями. Нет, ты не переживаешь за сделанную тобой работу. Просто подобный автовладелец будет бесконечно долго сидеть, высматривать и в итоге разразится претензиями.

— Мол, у меня здесь был другой болтик! Или зеркало грело, а сейчас вот не греет. И личинка замка не работает. В процессе разговора выясняется, что подогрев зеркал включали полгода назад, а личинкой вообще никогда не пользовались! Тогда начинается перепроверка всего и вся, что отнимает много времени.

— Расскажи: как правильно принимать работу маляра и на что обращать внимание?

— Надо смотреть на кант — как лак лег. Прямо рукой проведите — и все станет ясно. Конечно, важно обращать внимание на зазоры и на усадку. Если она заметна уже на моменте приема авто — это очень плохая работа. Ну а сорность… она везде есть, если нет профессиональной покрасочной камеры. Но все равно мы полируем всю машину. Правда, есть такие места, где это не имеет смысла. Например, на данной Audi внизу бампера есть минусовая плоскость. Если вы не ляжете рядом с машиной, то никогда не заметите, что здесь соринка! Ну и какой смысл маляру тратить свое время?

— Но сорность — это же не единственная проблема при покраске?

— Да, особенно когда используешь какие-нибудь интересные цвета. Как правило, на основе серебра. Оно тяжело красится, потому что нужно приноровиться и применять определенное давление, соблюдать конкретное расстояние и даже положение руки, чтобы такая краска ложилась хорошо — без «облаков», «яблок» и полос. А есть и такие «прекрасные» цвета, как красный у Mazda, который на машине буквально горит. Сделан на основе какого-то… Чуть не выругался! Одним словом — плохая краска. Я не получаю удовольствия от такой работы. Стараешься, выкладываешься на все 100%, а при искусственном освещении все равно видны так называемые яблочки. А когда автомобиль выезжает из гаража на улицу, тачка принимает нормальный вид. Ничего лишнего не заметно!

— Осталась ли еще «народная» цена за перекраску элемента — $100?

— Где-то, может, и осталась, а где-то, возможно, и еще ниже. Но мы ушли от такой системы, потому что реально попасть впросак. К примеру, привозишь лючок на подбор, а вам выставляют за краску счет в два раза больше из-за сложного цвета! В итоге только 800—900 граммов уходит на один капот, и если считать по самому низу рынка, то это обойдется минимум в $35. Но ведь еще надо купить грунт, лак и прочее.

Также важную роль играет качественное оборудование. То же серебро вы нормально не покрасите, если пульт плохо «дует» и компрессор не держит давление. Или вот: чтобы купить такую шлифовальную машинку, мне нужно сделать примерно десять элементов. Ну и сколько, по-вашему, должен зарабатывать хороший маляр или подготовщик, чтобы покрасить автомобиль хорошим инструментом, качественным материалом и в нормальных условиях? Так и формируется цена на услугу.

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