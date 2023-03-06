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«Где мои 1800 рублей?»

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  • 6.03.2023, 9:34
  • 7,368
«Где мои 1800 рублей?»

Белоруска на примере градусника, батона и утюга показала «народную инфляцию».

Белоруска сравнила цены и зарплаты 2015 и 2022 годов. Она на примере градусника, батона и утюга показала «народную инфляцию» в стране.

Автор видео, исходя из подсчетов, должна в 2023 году зарабатывать 1800 рублей. Однако у нее нет и тысячи рублей в месяц.

«Где мои 1800 рублей?» — задается вопросом белоруска.

@juli_alek #цены #разница #реки ♬ оригинальный звук - Juli_Alek

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