Брянская область и гражданская война для Путина

Брянская область и гражданская война для Путина1
- Владимир Горбач
- 6.03.2023, 9:52
- 2,986
Рейд Российского добровольческого корпуса может войти в историю Северной Евразии.
Участник этого рейда так и говорит россиянам: «Поднимайте бунт. Сражайтесь».
Один из возможных вариантов завершения русско-украинской войны — превращение империалистической войны в гражданскую.
На мой взгляд, это был бы лучший из вариантов. Но вероятность его низка. На данном этапе и при данных обстоятельствах. Но никогда не говорите «никогда».
Вспомнилось, что именно с Северщины (Путивля) в 1606 году начиналось восстание под предводительством Ивана Болотникова, с походом вплоть до Москвы.
PS Тема самозванцев того времени восходит к слухам о двойниках Путина.
Владимир Горбач, «Фейсбук»