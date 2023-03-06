Брянская область и гражданская война для Путина 1 Владимир Горбач

6.03.2023, 9:52

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Рейд Российского добровольческого корпуса может войти в историю Северной Евразии.

Участник этого рейда так и говорит россиянам: «Поднимайте бунт. Сражайтесь».

Один из возможных вариантов завершения русско-украинской войны — превращение империалистической войны в гражданскую.

На мой взгляд, это был бы лучший из вариантов. Но вероятность его низка. На данном этапе и при данных обстоятельствах. Но никогда не говорите «никогда».

Вспомнилось, что именно с Северщины (Путивля) в 1606 году начиналось восстание под предводительством Ивана Болотникова, с походом вплоть до Москвы.

PS Тема самозванцев того времени восходит к слухам о двойниках Путина.

Владимир Горбач, «Фейсбук»

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