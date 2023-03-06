В Эстонии парламентские выборы выиграла партия премьер-министра 6.03.2023, 10:04

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Партия реформ будет формировать правительственную коалицию.

Партия реформ премьер-министра Эстонии Каи Каллас выиграла парламентские выборы в Эстонии.

По предварительным данным, после подсчета 100% поданных на выборах голосов Партия реформ получила 31,2%, EKRE — 16,1% и Центристская партия — 15,3%. Далее следуют Eesti 200 (13,3%), Социал-демократическая партия (9,3%) и Isamaa (8,2%).

В итоге Партия реформ получит 37 мандатов в Рийгикогу (+3 по сравнению с предыдущими выборами), EKRE — 17 (-2), Центристская партия — 16 (-10), Eesti 200 — 14 мандатов, Социал-демократическая партия — 9 (-1) и Isamaa — 8 (-4), сообщает ERR.

Теперь Партия реформ будет формировать правительственную коалицию. Она может быть двух- или трехпартийной, однако в новом правительстве партия имеет возможность, благодаря своему результату, получить большее количество портфелей, чем сейчас.

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