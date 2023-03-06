«Давно отказались от празднований в ресторане» 2 6.03.2023, 10:09

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Семейная пара пенсионеров рассказала о своих доходах и расходах.

Супружеская пара пенсионеров рассказала Intex-press, как живется на пенсии, что покупают, на чем стараются сэкономить, как отмечают торжества и на что копят деньги.

Почти всю жизнь я проработала помощником воспитателя в детском саду, поэтому пенсия у меня небольшая. В настоящее время составляет 543 рубля. У мужа пенсия больше – 760 рублей. Он всю жизнь работал водителем в разных организациях.

На пенсии я уже 20 лет, муж – 17.

Собираемся менять окна

Мы живем в своем частном доме. В среднем за газ мы платим в месяц 50 рублей, столько же за свет. За воду и вывоз мусора – около 10 рублей. Еще 25 рублей идет на оплату за домашний телефон и ZALA. На свой мобильный кладу 5 рублей в месяц, у мужа мобильного телефона нет.

Раз в месяц откачиваем канализацию. Эта услуга обходится в 30 рублей.

Собственный дом также время от времени требует ремонта. Вот сейчас, например, мы с мужем копим деньги на новые пластиковые окна. А стоят они недешево.

Стараемся пользоваться скидками для пенсионеров

Чтобы хоть как-то сэкономить, мы ходим в магазины низких цен и часто покупаем товары на акциях. В некоторых супермаркетах для пенсионеров существуют социальные скидки – там мы оформили скидочные карточки. Некоторые магазины предоставляют скидки для пенсионеров до обеда по удостоверению – такую услугу мы тоже стараемся использовать.

Покупаем в основном крупы, макароны, мясо, молочку. На продукты питания в месяц уходит до 200 рублей. Так как есть свой огород, овощи не покупаем. Кроме того, на зиму заготавливаем много закаток, что является большим подспорьем и помогает экономить.

Рыбу в магазине берем редко, так как муж и сват – хорошие рыбаки.

Сладостями не увлекаемся, да и это вредно в нашем возрасте. Покупаем лишь, когда внуки к нам приезжают или мы едем к ним. Кофе мы не очень любим – пьем воду, соки, компоты.

Средства ухода дарят на праздники

Одежду и обувь мы покупаем редко. Что пенсионерам нужно? В основном дома, выходишь лишь иногда в город – в магазины, на рынок или в церковь. Много чего из одежды дети отдают.

Бытовую химию берем самую дешевую. На это уходит около 30 рублей. Косметику, шампуни и другие средства по уходу обычно покупают дети или дарят на разные праздники и памятные даты.

Муж не курит и никогда этим не баловался. Несмотря на возраст (ему за 70 лет), каждый день он делает зарядку и отжимается. Кстати, когда внуки у нас, они тоже с ним с удовольствием этим занимаются.

Около 50 рублей уходит на лекарства. Внукам каждый месяц даем деньги – 60 рублей. Это наше решение, дети у нас денег не берут, если только в долг.

Парикмахерскую почти не посещаем, только если в семье большие торжества: свадьбы, юбилеи. А так мужа стрижет сын, а меня – соседка.

«На машине ездим только по важным делам»

У мужа есть машина. Каждый месяц он тратится на бензин (рублей 100 примерно). Порой требуются дополнительные вложения: запчасти, например, поменять. В прошлом месяце, например, пришлось покупать аккумулятор и еще некоторые детали. Все это обошлось в 600 рублей. Так что пришлось урезать некоторые статьи расходов и меньше отложить в копилку.

Зимой машина была на ремонте, поэтому никуда не выезжали и на бензин последние месяцы не тратились.

Но когда машина в порядке, ездим на ней только по важным делам: когда, например, нужно купить большое количество продуктов или съездить к родственникам, детям. Мы считаем, что нужно больше двигаться пешком.

Давно отказались от празднований в ресторане

Конечно, время от времени в нашей семье или у родственников (а их у нас много) происходят торжественные события. На это тоже уходят деньги, но не очень большие, так как от празднования в ресторанах или кафе многие из родных давно отказались.

Обычно торжества проходят дома, в кругу родственников и других гостей. Но не менее интересно, чем в каких-то заведениях – у нас веселые и креативные родственники, которые умеют себя развлекать.

В прошлом месяце, например, поздравляли невестку и еще одну нашу родственницу. На подарки обычно уходит от 50 до 100 рублей.

«Раньше много тратили на детей, теперь – на лекарства»

Вдвоем на пенсии жить более-менее нормально, но, конечно, хотелось бы пенсию побольше – хотя бы 1000 рублей на каждого. Чтобы не экономить на всем.

Впрочем, некоторые работающие люди сейчас зарабатывают даже меньшие деньги. К тому же у нас самостоятельные дети, и мы им деньгами не помогаем, скорее, они нам. Так что можно более-менее прожить, особо не шикуя, конечно.

Если сравнить, как жили до пенсии и сейчас, то мало что изменилось. Разве что стали больше тратить на лекарства. Раньше много денег уходило на детей – их у нас трое.

А вообще, чтобы жить в радости, нужны здоровье, согласие, уважение и любовь в семье. Как говорят, деньги не главное, но и без них никуда.

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