Под Курском произошла странная перестрелка между российскими военными 2 6.03.2023, 10:13

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Один из них погиб.

В Курской области РФ в 2 часа ночи произошла перестрелка между срочниками, закончившаяся для одного из них летальным исходом, информирует Telegram-канал ASTRA.

Инцидент произошел в Суджанском районе. Там в воинской части № 69647, где дислоцируется 37-я мотострелковая бригада ВС РФ, караульный Магомед М. открыл стрельбу по солдату срочной службы из Татарстана Тамиру Г. Первому 22 года, второму было всего 19.

Караульный крикнул: «Стой, кто идет», однако ответа не последовало, и срочник открыл огонь на поражение. Еще один 22-летний солдат срочной службы из Новосибирска Владислав К. попал в больницу.

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