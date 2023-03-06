Как сохранить букет тюльпанов на две недели 1 6.03.2023, 10:40

3,024

Белорусский ученый-ботаник дал советы.

Cтарший научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники им. Купревича Национальной академии наук Аркадий Скуратович рассказал, как выбрать свежие тюльпаны и как ухаживать за букетом дома, чтобы он простоял максимально долго.

У цветов свежей срезки, говорит ученый, срез и кончики лепестков не подсохшие, листья зеленые, глянцевые, упругие и крепкие. Когда букет купили и принесли домой, его надо сначала согреть — оставить полежать при комнатной температуре на 10−20 минут.

Перед постановкой в вазу цветы надо подготовить — убрать лишние нижние листки. Если это розы, то стоит обломать шипы. Затем открыть кран и под струей воды срезать конец стебля цветка острым ножом под 45 градусов. Делать новый срез нужно через день, а еще лучше — каждый день.

Затем нужно поставить букет в воду. Она должна покрывать концы стеблей, но не доходить до листьев, потому что они загнивают первыми.

Чтобы максимально сохранить цветы, вода в вазе должна быть ледяной — всегда. Лучше всего запастись льдом и периодически подсыпать его в вазу. На ночь можно выставить цветы на балкон (если он утеплен и там не минусовая температура).

— Если вода ледяная, то тюльпаны будут стоять свежими не менее двух недель, — сказал Аркадий Скуратович.

Для роз вода может быть немного теплее, но все равно должна быть холодной, так что к ним тоже лучше время от времени добавлять лед.

Менять воду в цветах надо через день, при этом обязательно мыть вазу, но только простой водой, без моющих средств.

Можно цветы подкармливать. Ученый посоветовал такую смесь: растереть таблетку аспирина (он препятствует развитию гнилостных бактерий), добавить немного сахара и соды. Еще полезно бросить в воду медную или серебряную монету, старую серебряную цепочку, если такие есть.

Наконец, не стоит ставить вазу с цветами на солнце и рядом с фруктами, отметил ботаник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».