«Жена в оккупации корректировала «Хаймарсы» и помогла уничтожить целую батарею С-300» 3 6.03.2023, 10:49

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Украинский морской пехотинец — о том, как семь лет защищает страну.

Военнослужащий украинской морской пехоты Николай уже семь лет защищает свою страну от российских оккупантов. На войну ушел, когда ему исполнилось 18. В 2017 году был ранен в Донецкой области, а после выздоровления снова вернулся в строй.

Как сообщает censor.net, о своей войне Николай рассказал в эксклюзивном интервью каналу «Бутусов плюс».

- 24 числа нам передали, что наши позиции будут обстреливать из «Градов». Крыли часа два-три - «Грады», артиллерия, танки. Было страшно. Мы получили приказ отойти на более выгодные позиции. Лишь после обстрела мы поняли, что началось Полномасштабное вторжение... Не верилось... Думали, что это фейк... Были потери... Потери за которые очень хотелось отомстить...

Моя жена была на оккупированной территории более шести месяцев. В оккупации она корректировала «Хаймарсы». С её помощью была уничтожена батарея С-300. Она узнавала месторасположение вражеской техники, а я передавал людям компетентным по этому делу. Иногда мне кажется, что моя жена за это время сделала больше, чем я за время военной службы с 2016 года, - рассказывает украинский морпех.

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