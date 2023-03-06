Андрей Пионтковский: Путин принял худшее решении 6.03.2023, 11:13

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Генералы заставили главу Кремля восстановить Герасимова.

В РФ с 10 на 11 января в бункере произошел мини-военный переворот: генералы пришли и заставили Путина восстановить в должности Валерия Герасимова. До этого Пригожин и его команда несколько месяцев словесно издевались над Герасимовым и Сергеем Шойгу, требуя их разжаловать и отправить рядовыми на фронт.

«Эти генералы пришли и заставили Путина восстановить Герасимова. Это та же история, которая была с Гитлером. И эта проблема генетически заложена в любом фашистском государстве: конфликт между профессиональными военными и штурмовиками», – заявил российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Наталье Влащенко.

Как объяснил эксперт, то же самое было в «Ночь длинных ножей». Генерал потребовал у Гитлера голову его ближайшего друга Эрнста Рема – руководителя штурмовых отрядов (гитлеровского Пригожина), но фюрер выбрал, что генерал ему нужнее, и вручил ему пистолет с одним патроном.

«Путин не мог пойти на такое решение, как всегда, приняв наихудшее, половинчатое решение, – отметил Пионтковкий. – Он пошел навстречу Герасимову и восстановил его в должности, а Суровикина убрал, но при этом не приструнил Пригожина. И вот мы все с удовольствием наблюдаем за борьбой этих двух титанов, как они уничтожают друг друга. Кстати, это одна из характеристик полной недееспособности российской армии».

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