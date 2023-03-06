Что сейчас происходит в Бахмуте? Юрий Бутусов

6.03.2023, 11:19

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Юрий Бутусов

Украинское командование уверенно, что еще есть возможности удерживать пути отхода.

Хотя некоторые украинские подразделения из города вывели, но это скорее вопрос ротации, а не приказ на отход. Здесь все еще продолжает вести боевые действия значительное количество наших войск. есть и люди, и техника.

Враг захватил восточную часть города к реке Бахмутка. Основной удар россиян идет не в городе, а с севера в обход города. Борьба идет по пути снабжения, который остается. Этот путь находится под обстрелами противника.

Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, поскольку создана реальная угроза окружения. Но враг наступает медленно, и поэтому украинское командование уверенно, что еще есть возможности некоторое время удерживать пути отхода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам.

Содержание города для нас в условиях ограниченного сообщения не является выгодным сейчас с точки зрения тактики. Это вопрос стратегии-украинское командование будет удерживать город до последней возможности, как и всегда. В отличие от Херсона, Балаклеи, Изюма, Лимана, Купянска, из которых россияне сбежали, украинцы города без длительного сопротивления не покидают.

Противник вынужден дорого платить, и медленно идет от посадки к посадке, от дома к дому.

Любой, кто сражается в городе в невыгодных условиях, надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северска, Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска, что на эти рубежи будут вовремя выведены боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага.

Украинские воины демонстрируют высокую боеспособность. И там, где есть эффективное управление, разведка, организация, обеспечение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить.

У нас есть преимущество за счет более качественных, более мотивированных и более выносливых людей. Но война это столкновение двух систем, и не только от солдат все зависит.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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