«Заявили, что бомбардировщик захвачен спецслужбами Украины» 8 6.03.2023, 11:27

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иллюстративное фото

Появились подробности экстренной посадки российского Ту-22М3.

Вчера, 5 марта, российский бомбардировщик Ту-22М3 совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково.

По данным Telegram-канала SHOT, в аэропорт Пулково после того, как там экстренно сел Ту-22М3, позвонили неизвестные и заявили о якобы «захвате борта спецслужбами Украины».

После, дескать, «сигнала» там решили поискать «летающих украинских диверсантов», но не нашли.

«Севший в Пулково бомбардировщик Ту-22М3 захвачен спецслужбами Украины», — примерно такое сообщение поступило в петербургский аэропорт после внеплановой посадки военного самолета этим вечером…После их звонка, на всякий случай, все еще раз проверили, но никаких летающих диверсантов не нашли», - подчеркивается в сообщении.

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