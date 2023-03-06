«Заявили, что бомбардировщик захвачен спецслужбами Украины»8
- 6.03.2023, 11:27
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Появились подробности экстренной посадки российского Ту-22М3.
Вчера, 5 марта, российский бомбардировщик Ту-22М3 совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково.
По данным Telegram-канала SHOT, в аэропорт Пулково после того, как там экстренно сел Ту-22М3, позвонили неизвестные и заявили о якобы «захвате борта спецслужбами Украины».
После, дескать, «сигнала» там решили поискать «летающих украинских диверсантов», но не нашли.
«Севший в Пулково бомбардировщик Ту-22М3 захвачен спецслужбами Украины», — примерно такое сообщение поступило в петербургский аэропорт после внеплановой посадки военного самолета этим вечером…После их звонка, на всякий случай, все еще раз проверили, но никаких летающих диверсантов не нашли», - подчеркивается в сообщении.