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Начало их конца

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  • Андрей Бондар
  • 6.03.2023, 11:49
  • 3,186
Начало их конца

Последовательность такова: Поруха, Смута, Хованщина, «Гражданская война».

Они еще только в начале Порухи. Именно украинцы являются ее причиной. Однако из-за гибридного характера современных процессов все четыре элемента могут протекать в России одновременно или свободно чередоваться в любой последовательности. Протекать во всех смыслах этого глагола.

Из-за гибридного характера современных процессов все четыре элемента могут протекать в России одновременно или свободно чередоваться в любой последовательности.

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А других, лучших для них, вариантов у них нет. Когда социальный психолог Олег Покальчук объясняет причины постепенной потери украинцами страха ("Уменьшился страх собственной смерти", среди прочего), он оценивает страх как сложное социальное явление, разлагая его на составляющие и резонно утверждая: "В реальности уровень устойчивости общества значительно выше, чем украинцы до сих пор считали. Я думаю, что среди неназванных им причин есть одна, цементирующая все остальные: мы увидели начало их конца.

Андрей Бондар, «Фейсбук»

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