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Дроны украинской 72-й бригады уничтожают российские танки

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  • 6.03.2023, 12:02
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Дроны украинской 72-й бригады уничтожают российские танки

Российская техника превратилась в куски железа.

Бойцы украинский 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение российских танков с помощью дронов.

Бойцам удалось уничтожить два танка Т-80БВ с навесной динамической защитой «Контакт».

«Настойчивость, терпение, щепотка вдохновения. Этого достаточно, чтобы два российских танка Т-80БВ превратились в куски железа», - отмечают украинские бойцы.

Напомним, что погибший белорусский доброволец Эдуард Лобов служил в этой 72-й отдельной механизированной бригаде.

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