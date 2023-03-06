Дроны украинской 72-й бригады уничтожают российские танки 2 6.03.2023, 12:02

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Российская техника превратилась в куски железа.

Бойцы украинский 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение российских танков с помощью дронов.

Бойцам удалось уничтожить два танка Т-80БВ с навесной динамической защитой «Контакт».

«Настойчивость, терпение, щепотка вдохновения. Этого достаточно, чтобы два российских танка Т-80БВ превратились в куски железа», - отмечают украинские бойцы.

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Напомним, что погибший белорусский доброволец Эдуард Лобов служил в этой 72-й отдельной механизированной бригаде.

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