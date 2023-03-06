ФСБ пошла против Путина? Ирина Узлова

6.03.2023, 12:08

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Глава Кремля попался в «брянский капкан».

Российские информационные ресурсы одномоментно, как по росчерку чьего-то не слишком искусного пера, запестрели пылкими лживыми сообщениями о прорыве «украинской ДРГ» в составе 40 – 50 человек (некоторые писали о 100), которая одномоментно совершила просто невиданное количество терактов в селе Сушаны.

Вопрос возник быстрый и простой: для чего бы Украине направлять ДРГ (которая, к слову, по всем канонам максимум может насчитывать 15 человек) в село, где два дома и мельница, и живут в этих домах менее 180 человек. Еще раз напомню: мы не ходим войной или диверсиями на территории других государств. Чужого нам не надо, мы защищаем свое и идем к украинским границам 1991-го года.

Ответственность за пересечение границы взял на себя «Русский добровольческий корпус». Говорят, что пришли на родную землю освобождать ее от Владимира Путина и мотивировать своей решительностью других. Командир формирования Денис Никитин впоследствии заявил, что власти Украины якобы знали об операции «РДК» в Брянской области и даже одобрили ее.

Украинские чиновники резонно отрицают причастность наших военных к содеянному и заявляют: инцидент на Брянщине – это классическая сознательная провокация самой России. Цель одна: пугай своих, чтобы чужие боялись. Так Кремль хочет в очередной раз оправдать развязанную им войну и свои провалы на фронте и подкрепить действиями заявления, что на Россию кто-то постоянно нападает. Точнее, не кто-то, а коллективный Запад, который руками Украины воплощает мечты о смерти и упадке России.

Россияне же хаотично придумывали версии, которые калейдоскопически сменяли друг друга, искали «визитные карточки Яроша» и придумывали «героя России» – мальчика Федора, который голой грудью встал на амбразуру теракта и спас от неизбежной гибели страждущих представителей глубинного народа. Аналитики и специалисты искали более реалистичные причины и версии того, что действительно могло произойти на Брянщине, а главное – кому это было выгодно и для чего.

Цифры и жесткая реальность разбили версию того, что цель Путина заключалась в усилении кампании по мобилизации россиян и повышении статуса нарратива о «вставай, огромная страна». Страна давно никуда не встает со своих колен. Издание «Медиазона» подсчитало, что Путин в рамках своей нескрываемой скрытой мобилизации собрал 527 тысяч россиян, а не 300 тысяч, как об этом было объявлено публично.

Так о каком «вставай» мы говорим? Миллион (по разным оценкам) скрылся, другие откупились или спрятались, остальных погнали прямо с того места, где поймали, ни о чем не спрашивая и ни к чему не призывая. Не факт, что даже одели. Мотивацию россиян, которой не очень и пахло, вряд ли можно чем-то купить, разбудить или испугать.

Инцидент в Брянске – не бунт россиян

Россияне начинают просыпаться и визит «Русского добровольческого корпуса» – первая ласточка бунтов? Такой сценарий рассмотрели некоторые оптимисты в брянской паутине. Разочаруем немного их ожидания: рано масштабировать такого рода надежды на способность российского плебса к массовым протестам. По крайней мере, пока что. С годами из зомбированной раковины не так-то просто вылезти: как минимум, нужно желание, как максимум, лидеры, способные возглавить движение хоть какого-то сопротивления закостеневшему режиму. Однако со временем такой сценарий аналитики не исключают. Впрочем, катализатор в виде «брянской ловушки» слишком мелкий для зародыша мощных бойкотов.

По словам правозащитника и основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, Россия действительно планировала false flag operation – нападение под «фальшивым флагом» – в достаточно жестком виде и заранее расчистила коридор под «своих» террористов. На час-полтора раньше туда пришел «РДК», члены которого, видимо, заранее знали о готовящейся российской провокации.

Насторожило меня другое: сама кремлевская верхушка в показаниях заплывала за буйки и реагировала хоть и быстро, но довольно растерянно и вяло. На два извечных российских вопроса «кто виноват?» и «что делать?» четкого ответа так и не прозвучало.

Сам Путин панически из одного угла бросался в другой, еще более глухой. До понимания и объяснения ситуации не довез его даже бронепоезд. То объявил экстренное заседание Совбеза, то отменил его. Впоследствии все окрестил «терактом», в содеянном обвинил «украинских неонацистов» и зачем-то приплел нападение на «историческую память, историю и язык России».

Унижение Путина

Все это натолкнуло меня на одно мнение: знал ли сам Путин о том, что планируют российские спецслужбы на территории Брянской области? Догадывался ли «великий» диктатор, что происходит в его «большом» государстве, возможно, за его спиной? И не преследовала ли Федеральная служба безопасности России совсем другую цель: «подмочить» репутацию Путина, показать слабость и несостоятельность хваленых российских силовых институтов защитить хотя бы приграничную деревню с населением в 180 человек, а главное – продемонстрировать, что царь уже давно не настоящий? Потому что война, начатая Путиным, давно утомила его политическое и силовое окружение, которое хочет обратно к своей забытой роскошной жизни, в частности, и за границами «родины», и возвращение которой делают невозможным санкции и изоляция страны-агрессора.

Интересной и вполне вероятной называет такую версию экс-разведчик КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов: «У меня давно впечатление, что даже в ближайшем окружении Путина идет идеологическая диверсия уже пару месяцев, – предполагает бывший разведчик, – просто посмотрите на то, как снимают и показывают Путина последние 6 месяцев. Всегда его снимали качественно, всегда он был с хорошим звуком, освещением, снимали с нижней точки, чтобы казался высоким и большим, подбирали журналистов, которые на 2 головы ниже его, если такое вообще физически возможно (но из 140 миллионов можно найти человека с ростом 150 сантиметров). Теперь ему ставят рядом мужчин, которые на 2 головы выше его, Путин стоит и дышит им в пупок, подбирают ужасные ракурсы, пишут плохие речи.

Поэтому я не удивлюсь, что в той же ФСБ есть люди, которые не соглашаются с политикой Путина. Вот представьте себе генералов ФСБ, которые 20 лет собирали себе состояние, строили дворцы, хотели приобрести недвижимость где-то в Англии, в Европе, США, Израиле, Арабских Эмиратах, а теперь все это закрылось и закрылось надолго, если не навсегда. Более того, Путину 5-я служба ФСБ генерала Сергея Беседы врала, что его будут встречать цветами и ковровыми дорожками в Украине. И потом там были репрессии против этой 5-й службы.

Внутри спецслужб действительно борьба между собой. Тем более мы уже видим грызню между россиянами на фронте: Пригожин, Кадыров, борьба за поставку боеприпасов, споры по поводу так называемых успехов на поле боя относительно того, кто какой населенный пункт «захватил». Поэтому исключать, что внутренние разборки могли стать катализатором организации диверсии на территории Брянской области не то, что нельзя. Это реально может быть рабочей версией».

Жирнов также предполагает: возможно, цель ФСБшников была менее звездная. Не исключено, что местные мелкие оперативники просто хотели отличиться перед Москвой, получить ордена и перевестись на должности из тех глубинных темных сел Брянщины в светлые кабинеты «Белокаменной». Но и в таком случае с верхушками спецоперацию тоже никто не согласовывал.

Скорее всего события на Брянщине в самой России просто информационно затрут, забудут, замылят очередными месседжами о плане захватить Берлин и дойти до Ла-Манша. Так что маловероятной на фоне этого кажется и реализация предположений о том, что после брянского инцидента чистки внутри России усилятся, а репрессивная машина еще больше заправит свои баки топливом преследований. Они и без того полны. Но когда льется через край, то последняя капля со временем все-таки найдется. Вот тогда, возможно, мы и увидим бунты глубинного народа.

Ирина Узлова 24tv.ua

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