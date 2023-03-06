Почему россияне не отправили в Беларусь еще один самолет ДРЛО А-50? 9 6.03.2023, 12:15

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Анализ украинского военного эксперта.

По всей Украине сегодня утром опять звучала воздушная тревога. В Беларуси в воздух поднялись МиГ-31К, а вот А-50 их не сопровождает на этот раз, отметил украинский военных эксперт Александр Коваленко.

Все потому, что А-50, который «не получил никаких повреждений», улетел на 325-й Авиационный ремонтный завод (Таганрог). Но интересно другое.

Ведь теперь МиГ-31К летает без сопровождения самолёта ДРЛО. Но, что мешало россиянам отправить в Беларусь ещё один А-50? Ведь у них работоспособных еще 6 из 8 неповреждённых. Или даже из этих 6 не все полноценно функционабильны по тем или иным причинам? Или просто не хотят рисковать?

За время войны с Украиной российская ПВО уже неоднократно демонстрировала свою несостоятельность и неэффективность, а потому, отправлять в Беларусь ещё один уникальный А-50, чтобы каждую ночь засыпать с валидолом?

Не-не-не, лучше МиГ-31 потерять, чем ещё один ДРЛО!

Вот и дожились генералы «второй армии мира» до того, что каждый раз когда они принимают какое-то решение, пятая точка у них сжимается до размеров ушка иголки. От «Киев за 3 дня», до тотального запора всего-то за год. А то ли ещё будет!

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