В Польше случайно обнаружили уникальное сокровище 3 6.03.2023, 12:22

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Иллюстративное фото

Оно было спрятано в глиняном кувшине.

Возле села Занювка, которое находится в Люблинском воеводстве Польши, обнаружили огромное сокровище, спрятанное в глиняном кувшине.

Монеты случайно в поле нашел Михал Лотис. Позже он обратился в Воеводское управление охраны памятников (WUOZ) в Люблине по поводу находки, согласно существующему Закону об охране и уходе за историческими достопримечательностями от 23 июля 2003 года, сообщает Heritage Daily.

В Польше не разрешены любительские поиски артефактов, используя металлоискатели, если у кладоискателя нет лицензии местных властей. Это касается как коммерческого использования найденных вещей, так и собственного. Поэтому обо всех находках нужно сообщать властям. Кроме того, они переходят в собственность государства.

Археологи исследовали найденные монеты, и согласно результатам, их намеренно спрятали в керамическом кувшине, а затем закопали. В общей сложности в нем было 1 тыс. крон и литовских шелягов (боратинок) 17 века.

Общий вес клада — 3 кг. Он состоит из нескольких слоев монет в кувшине, которые со временем спрессовались, 115 из них разбрасывалось в результате сельскохозяйственной деятельности, 62 сильно окислились. Также там нашли несколько кусков ткани.

Все еще остается загадкой, почему и кто так хотел спрятать свои сокровища. Однако исследователи утверждают, что его можно считать определенным свидетельством, связанным с периодами конфликтов на этой территории. Или это своеобразный «депозит», то есть монеты спрятали ради финансовой безопасности.

В 17 веке эти территории входили в состав Речи Посполитой. Начав с 1648 года, армии нападающих непрестанно разоряли страну, больше всего во время Шведской войны в 1655—1660 годах и Великой Северной войны 1700—1721 годов.

Сейчас монеты находятся в Археологическом отделе Музея Южного Подляшья в Белой Подляской, где исследователи смогут провести более детальный анализ и изучить найденное сокровище.

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