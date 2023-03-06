Бунты и минус батальон в день: как ВСУ «перемалывают» россиян под Угледаром 1 6.03.2023, 12:31

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У оккупантов серьезные проблемы.

Об ситуации под Угледаром «24 Каналу» рассказал пресс-секретарь Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

У россиян серьезные проблемы под Угледаром

«Казачий отряд» обвиняет руководство вооруженных сил России в некомпетентности, неправильности принятия решений и отсутствии стратегии. Кроме того, оккупанты жалуются на нехватку обеспечения.

«Эта ситуация не только с батальоном «Степь». Еще хуже ситуация со 155-й бригадой морской пехоты, которая за последний месяц сменила уже 3 командира. Последний из них вчера был отконвоирован в Ростов, потому что также отказался вести свои подразделения в бой», – сообщил пресс-секретарь Таврического направления.

По его словам, командир оккупантов мотивировал свое решение нехваткой у захватчиков личного состава, техники и боекомплекта.

Оккупанты теряют по батальону личного состава

В то же время российские оккупанты продолжают штурмовать Угледар. В течение 5 марта захватчики совершили 45 штурмовых действий в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

Однако все атаки неприятеля были безрезультатными. Россияне пытаются найти слабое место нашей обороны, но у них ничего не выходит. ВСУ дают достойный отпор и удерживают позиции. Взамен оккупационное войско теряет личный состав и технику.

«Враг понес довольно серьезные потери. За 2 суток россияне потеряли фактически батальон (от 400 до 800 человек – прим.) личного состава убитыми и ранеными», – рассказал пресс-секретарь Таврического направления.

Кроме того, россияне постоянно пытаются пополнять свои подразделения. Сначала они шли из оккупированного Крыма, а сейчас пришел эшелон из Беларуси – около 450 – 500 человек. Захватчики прибыли в Волноваху и, вероятнее всего, также будут направлены в район Угледара.

Дмитрашковский также отметил низкий уровень морального духа оккупационного войска.

В командовании оккупантов проблемы из-за Угледара

В высшем военном руководстве России назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте.

В феврале 2023 года российский диктатор Владимир Путин присвоил командующему восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад об «успехах» 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении.

Сейчас, по данным Генштаба ВСУ, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

Кроме того, Шойгу якобы посетил фронт в Донецкой области. Аналитики из Института изучения войны считают, что предполагаемая поездка главы минобороны России может свидетельствовать, что в Кремле не доверяют командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову.

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