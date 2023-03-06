Как белорусам получить водительские права, не посещая автошколу 1 6.03.2023, 12:35

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ПДД предусматривают возможность обучаться самостоятельно.

Правила дорожного движения в Беларуси позволяют прийти на экзамен по получению прав категории «В» на вождение автомобиля без обучения в автошколе. Но для этого у вас должны быть уважительные основания. Например, вы не можете отлучаться от нуждающегося в постоянной помощи или какая-то другая причина.

Важно, чтобы ее приняла во внимание Госавтоинспекция. Разрешение на допуск к экзамену утверждается начальником главного управления ГАИ МВД или его первым заместителем.

Плюс такого способа: вы экономите время и деньги, которые потратили бы на обучение. Но если теорию можно выучить самостоятельно, то научиться водить самому невозможно. Согласно ПДД, родственник или друг может учить вас водить только на закрытых площадках, напоминает сайт avtocursant.by.

Если вас поймают на дорогах общего пользования без прав, будет штраф от 185 до 740 рублей – причем и вам и вашему добровольному «инструктору». Можно еще самостоятельно нанять инструктора, но это обойдется дороже, чем обычное обучение в автошколе.

Предположим, что у вас достаточно веские причины, чтобы не ходить в автошколу и обстоятельства сложились настолько удачно, что вас допустили к экзамену. На сдачу теории при самоподготовке отводится три попытки. Если все они окажутся неудачными, придется обучаться наравне с остальными.

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