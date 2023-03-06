Стало известно, кто во втором туре поборется за пост мэра Вильнюса 6.03.2023, 12:51

фото: DELFI / Lukas Bartkus

Лидер гонки набрал 29,69% голосов.

После подсчета большинства голосов на городских избирательных участках Вильнюса выяснилось, что за пост мэра Вильнюса во втором туре будут бороться консерватор Валдас Бенкунскас и кандидат партии «Свобода и справедливость» Артурас Зуокас, сообщает Delfi.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), голоса подсчитаны на 119 из 156 участков Вильнюса. Лидер Бенкунскас набрал 29,69% голосов. На втором месте Зуокас (21,82%), на третьем – Миколас Маяускас (10,72%).

Согласно текущим результатам, наибольшее количество мандатов – 19 – в городском совете получат консерваторы (28,40%), 9 мандатов у партии «Свободы и справедливости» (14,36%), по 8 мандатов у Партии свободы и Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

По имеющимся данным, социал-демократы получат 4 (6,28%), а Национальное объединение – 3 мандата (4,53%).

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