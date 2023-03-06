Как «брянский рейд» ударил по имиджу Путина 6.03.2023, 13:10

Власть в Москве не может уже ничего гарантировать.

Российские СМИ 2 марта сообщили, что в Брянской области «велись бои с украинской ДРГ, которая проникла на территорию региона». Позднее ответственность за операцию взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса» и раскрыли детали рейда. Движение опубликовало видео, чтобы показать, «что русские люди могут бороться за свою свободу».

По словам командира подразделения Дениса Никитина, военное руководство Украины было осведомлено о планах «РДК». В операции на территории Брянской области принимали участие около 45 бойцов, большая часть из которых — представители подполья, которые активно работают внутри самой РФ. Никитин утверждает, что если бы операцию не согласовывали с Вооруженными силами — военнослужащие были бы ликвидированы российскими силовиками. Сайт Charter97.org посмотрел, что думают лидеры мнений об инциденте в Брянской области РФ.

Россияне начинают просыпаться?

По словам военного эксперта, полковника Вооруженных сил Украины в запасе Романа Свитана, события в Брянской области являются началом освобождения России от путинского режима. Свитан рассказал, что в молодости был на учениях именно в этом районе РФ, поэтому знает, что там, в основном, проживает проукраинское российское население. Эксперт также отметил, что на территории РФ далеко не всем россиянам нравится политика Кремля и Путина, поэтому там годами существуют свои скрытие организации.

С таким мнением согласен и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и вводить какие-то конкретные меры. Для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений собственного государства и режима Путина», — сказал он.

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что событий, подобных брянскому рейду, в РФ будет больше.

«Такое явление не новое. Во всех войнах всегда были те, кто не согласны с режимом врага. Известно, например, что в антигитлеровской коалиции были немцы-антифашисты, которые сражались в французских частях где-нибудь в подразделениях, в партизанские движения уходили — немцы, патриоты Германии, но они были абсолютно несогласны с политикой Третьего рейха. И в других тоже конфликтах, войнах мы такое наблюдаем. Поэтому это явление не новое. Я не отрицаю варианта, что в будущем будет больше таких событий на территории России», — заявил военный аналитик.

Возможно, вдохновившись дерзким рейдом «Русского добровольческого корпуса», партизаны военного движения «Атеш», действующего на временно оккупированных территориях Украины и части России, анонсировали подрыв железной дороги в Джанкое.

Бумеранг полетел в сторону Кремля

Известная российская журналистка Юлия Латынина считает, что подобного рода акции бьют по имиджу российского диктатора.

«Они демонстрируют, что Путин не контролирует даже собственных границ. Что «шахтеры и трактористы» могут навестить Брянск, и никакие надолбы их не удержат», — написала Латынина.

«Мы наблюдаем своего рода итог кремлевской политики по дестабилизации всех соседних стран. Теперь бумеранг полетел в сторону Кремля, который загнал все свои силы в Украину, оголив «внутренний фронт». Для элит в регионах, которые имеют непростые отношения с Москвой (Татарстан или Северный Кавказ) это может стать сигналов о необходимости задуматься над собственным будущем и собственными интересами. Власть в Москве не может им уже ничего гарантировать», — прокомментировал события в Брянской области военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По данным правозащитника и руководителя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, бойцы «РДК» спутали карты Кремлю. Операция со «вторжением ДРГ и захватом заложников» была тщательно спланирована в Москве, причем все проводилось в режиме строжайшей секретности. Были подготовлены участники, расписаны задачи, очищена территория. По данным информаторов, знакомых с деталями, заготовлены были даже тела диверсантов и жертв со стороны мирного населения. Но планы провокации сорвали бойцы «Русского добровольческого корпуса», которые появились на месте событий за час-полтора до его начала. Их появление и спутало карты, спровоцировав публикацию противоречивых данных, ведь нужные исходники уже были готовы заранее.

По словам украинского журналиста, главного редактора сайта censor.net Юрия Бутусова, Путин уже не может контролировать даже Россию.

«Чтобы скрыть этот позор, российская пропаганда начинает рассказывать какие-то басни про взятых заложников, убитых мирных жителей, но ни одного видео из российских сел власти РФ до сих пор не могут показать. Российская пропаганда называет террористами этих россиян, хотя они действуют совершенно безобидно по сравнению с настоящими террористами — российской армией в Украине», — написал Бутусов в Telegram.

Разборки русских с русскими

Бойцы «РДК» уже озвучили планы по дальнейшим военным действиям на территории Российской Федерации. Они считают, что когда ВСУ выйдут на границы с РФ, то украинская армия не сможет их остановить, и они пересекут границы. Тогда в РФ начнется гибридная война — точно такая же, как в 2014 году, когда Россия вторглась на Донбасс. Причем «РДК», будучи многочисленным, планирует войти также в Курскую, Белгородскую и другие соседние области РФ.

В РДК считают, что такой марш-бросок не вызовет противления в международном сообществе. Потому что в ответ на вопрос «на Россию напали?» будет ответ «нет, это же русские, проводят разборки русских с русскими, это их право на самоопределение».

Тем самым, позиция РДК состоит в том, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше активных людей в России, которые недовольны Путиным и готовы к военным действиям. Таким образом начнется противостояние уже внутри Российской Федерации, и нынешняя власть в лице российского президента этому способствует, уверены в РДК.

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