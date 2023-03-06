Белорусская баскетболистка Левченко переехала в Лос-Анджелес 2 6.03.2023, 13:26

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Спортсменка начала работать в Nike.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко, которая объявила о завершении карьеры в ноябре 2022-го года, отныне работает в США. Об этом спортсменка рассказала в Instagram.

«Последний месяц был таким насыщенным, что я выпала из Инстаграм… Переезд в Лос-Анджелес, ситуация, в которой я была в шаге от аварии (жизнь просто промелькнула перед глазами), остановка полицейским (первый раз в жизни в Америке), ну и самое главное — мой новый путь и новое начинание — работа в Nike», — написала Левченко.

Чем именно она занимается в известнейшей компании, Елена не уточнила.

Напомним, что последним клубом в карьере баскетболистки был греческий «Панатинаикос». Левченко — бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года в составе сборной Беларуси. Финалистка WNBA (женская НБА) 2010 года. Лучшая центровая чемпионата мира-2010. Дважды играла на Олимпиаде.

После протестов 2020-го Елена участвовала в Маршах свободных спортсменов и выступила за перемены в Беларуси. Отсидела 15 суток на Окрестина.

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