Что будет происходить на валютном рынке на этой неделе? 6.03.2023, 13:44

Доллар и евро, как считают аналитики, пойдут вверх.

По мнению исполнительного директора рейтингового агентства BIK Ratings Андрея Усачева, фактором, который способен повлиять на этой неделе на курс белорусского рубля, может стать погашение еврооблигаций в рублях, пишет Officelife. Эксперт отмечает, что эти выплаты проводили в эквиваленте в белорусских рублях путем зачисления на специальный счет в Беларусбанке.

И существует вероятность, что держатели облигаций захотят конвертировать белорусские рубли в доллары или евро. В таком случае это создаст скачок спроса на валюту и окажет давление на курс белорусского рубля. Если же держатели еврооблигаций решат не забирать свои средства, то это не повлияет на курс белорусского рубля.

Аналитик Михаил Грачев прогнозирует, что на этой неделе на белорусском валютном рынке доллар может продолжить укрепляться — до 2,85 рубля. «Евро пока остается около 3 рубля. Российский рубль имеет шанс немного отступить в сторону снижения до 3,73 рубля за 100 российских рублей», — ожидает аналитик.

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