Настало время ясности2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 6.03.2023, 14:33
- 3,230
Тексты Медведева словно дуршлаг, на который откидывается варево с верхов.
Заглянуть в написанное зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым иногда полезно – его тексты, словно дуршлаг, на который откидывается варево с верхов.
Вот последняя по времени ценная мысль: «Новый многополярный мир будет намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат. Нам подходит такая схема».
С этим нельзя согласиться. Многополярность после 24 февраля постепенно испарилась.
Она существовала до этого времени и сказывалась, например, в том, что парадоксальным образом у высокопоставленных российских руководителей, проводивших политику ликвидации прав и свобод граждан в своей стране, существовали поместья в демократических странах, их дети учились в этих странах, делали там бизнес.
Сегодня вопреки тому, что пишет Дмитрий Медведев, настало время ясности. Страны разделились на три группы. Первая – за свободу, вторая – за диктатуру. Третья – определяющаяся в зависимости от обстоятельств.
Это простое, ясное, лишенное «многополярности» устройство мира.
Телеграм-канал «СерпомПо»