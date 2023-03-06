Настало время ясности 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.03.2023, 14:33

3,230

Дмитрий Медведев

Тексты Медведева словно дуршлаг, на который откидывается варево с верхов.

Заглянуть в написанное зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым иногда полезно – его тексты, словно дуршлаг, на который откидывается варево с верхов.

Вот последняя по времени ценная мысль: «Новый многополярный мир будет намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат. Нам подходит такая схема».

С этим нельзя согласиться. Многополярность после 24 февраля постепенно испарилась.

Она существовала до этого времени и сказывалась, например, в том, что парадоксальным образом у высокопоставленных российских руководителей, проводивших политику ликвидации прав и свобод граждан в своей стране, существовали поместья в демократических странах, их дети учились в этих странах, делали там бизнес.

Сегодня вопреки тому, что пишет Дмитрий Медведев, настало время ясности. Страны разделились на три группы. Первая – за свободу, вторая – за диктатуру. Третья – определяющаяся в зависимости от обстоятельств.

Это простое, ясное, лишенное «многополярности» устройство мира.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».