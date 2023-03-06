Financial Times: Россия боится покупать у Ирана баллистику из-за страха появления ATACMS в Украине 6.03.2023, 15:54

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Запасы управляемых ракет и артиллерии сократились у россиян вдвое.

Россия пока сомневается касательно покупки баллистических ракет у Ирана. Все это из-за опасений Москвы, что в ответ союзники передадут Украине дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, посол США в НАТО Джулиана Смит заявила, что западные союзники считают отношения между Россией и Ираном чрезвычайно тревожными.

- Эта ситуация, по всей видимости, волнует всех нас. Это тема разговоров в Альянсе. И мы будем продолжать посылать Ирану сигналы об опасности поддержки России материальной поддержкой в ее атаках и войне внутри Украины, - сказала она.

В материале указывается, что такие оговорки соответствуют действиям союзников в начале вторжения в Украину, когда было обнародовано беспрецедентное количество секретных разведданных. Таким образом они пытались предотвратить и сдержать Россию и ее потенциальных союзников.

Вместе с тем официальные лица допускают, что Россия может изменить свою позицию по отношению к иранским баллистическим ракетам. Это связано с дефицитом собственных боеприпасов и падением внутреннего производства.

Источники в комментарии оценивают, что запасы управляемых ракет и артиллерии сократились у россиян вдвое.

- Россияне находятся в ужасающей ситуации. Им нужны ракеты, - сказал в комментарии FT один европейский чиновник.

При этом отмечается, что благодаря российским технологиям, предоставленным в 1990-х годах, Иран создал самый большой запас баллистических ракет на Ближнем Востоке.

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