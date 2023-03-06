В Витебском районе закрывают все поселковые больницы 1 6.03.2023, 16:10

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Чем это «аукнется» для тысяч местных жителей?

В Витебском районе с мая этого года закрывают все поселковые больницы. Речь идет про пять медучреждений. Вместо больниц в городском поселке Яновичи, агрогородках Октябрьская и Бабиничи, деревнях Старое Село и Заполье обещают организовать работу амбулаторий, пишет vkurier.news. Чем это «аукнется» для местных жителей?

Немного статистики

Согласно сведениям на официальном сайте Витебского райисполкома, в районе на данный момент существуют 5 поселковых больниц (Бабиничская, Яновичская, Октябрьская, Старосельская, Запольская) с общим коечным фондом 188 коек.

Население городского поселка Яновичи, который находится в 26 км от Витебска, составляет около 700 человек. Территория обслуживания Яновичской горпоселковой больницы, которая будет закрыта, включает еще несколько близлежащих деревень. С 3 мая 2023 г. жители этих населенных пунктов смогут рассчитывать на госпитализацию только в медучреждения областного центра.

К слову, Яновичи – один из двух городских поселков в Витебском районе, и во втором из них – Сураже, где количество населения приблизительно такое же, – больницу упразднили еще раньше. Теперь там работает Суражская амбулатория врача общей практики.

Такие же перспективы ожидают агрогородки Октябрьская (20 км от Витебска, население свыше 1000 человек, в местном сельсовете зарегистрированы почти 4800 человек) и Бабиничи (12 км от Витебска, население свыше 1200 человек, является центром сельсовета и центром коммунального унитарного сельхозпредприятия «Падбярэззе»). А так же деревни Старое село (23 км от Витебска, около 400 жителей) и Заполье (70 км от Витебска, около 700 жителей).

Причины закрытия больниц. Официальная и неофициальная

Современные нормативы предполагают обеспечение населения койко-местами в пропорции 9 на тысячу человек. И поскольку в поселковых больницах бывают заняты не все койки, медучреждения предложено закрыть по причине экономической нерентабельности. Также звучат ссылки на ухудшение демографической ситуации в сельской местности. Проще говоря, скоро лечить будет некого, и поэтому больницы лучше закрыть заранее.

Все эти доводы противоречат так называемым социальным стандартам и призывам к молодежи оставаться жить и работать на малой родине, где «созданы все условия для профессионального роста и семейного быта».

Именно отсутствие желания у специалистов-медиков работать в «глубинке», где нет достойных условий для профессиональной деятельности и проведения досуга, местные жители считают настоящей причиной закрытия больниц. В них просто не хватает кадров – узких специалистов. И чтобы не оставить местное население без медицинской помощи вообще, людям предлагают обращаться в амбулатории к врачам общей практики.

Больница и амбулатория: почувствуйте разницу

Что такое больница, представляет себе каждый взрослый человек. Главная отличительная черта такого рода медучреждений – это наличие специализированных отделений и круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья пациентов.

Амбулатория не предполагает ни первого, ни второго. Это, по сути, поликлиника, но с гораздо меньшим количеством узких специалистов. Обычно, в состав амбулатории входит не более 2-3 кабинетов врачей: терапевта, хирурга, стоматолога. Дополнительно может осуществляться прием врачом-педиатром и акушером-гинекологом. Если пациент нуждается в других видах медицинской помощи, его направляют в соответствующие учреждения внебольничной (поликлиники, диагностические центры и т.д.) или стационарной помощи. Пациентам, к примеру, из деревни Заполье предстоит добираться до места стационарной медицинской помощи за 70 км – в областной центр.

Конечно, люди, которые не смогут попасть в больницу вблизи места жительства, не довольны перспективой закрытия медучреждений. Хотя для них и придумано очень оригинальное утешение: мол, если госпитализация не является критически необходимой, то «лечиться можно и дома, в привычных комфортных условиях». При этом никто не акцентирует внимание на том, что за медпрепараты придется платить самому пациенту, не рассчитывая на бесплатные таблетки и инъекции, как в госучреждении. И никто не предупреждает, что, в случае ухудшения состояния, больного нужно будет транспортировать в больницу десятки километров за его же счет, так как «скорая помощь» может прийти совсем не скоро.

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