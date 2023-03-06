Как продлить молодость: медики назвали два эффективных продукта 2 6.03.2023, 16:21

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Они сохранят здоровье мозга, кожи и всего организма.

К сожалению, средства от старения не существует, но есть способы держать под максимально здоровым контролем мозг, кожу и весь организм.

Чтобы замедлить старение организма, нужно добавить в свой рацион больше противовоспалительных антиоксидантов. Эксперты рассказали, какие продукты считаются лидерами по содержанию этих компонентов.

Об этом пишет She finds.

Авокадо является отличным источником антиоксидантов, витаминов, минералов и мононенасыщенных жирных кислот. Последние, кстати, ответственны за борьбу с воспалением и старением.

Содержащийся в авокадо витамин Е помогает защитить кожу от воздействия солнца и других повреждений окружающей среды, которые могут способствовать преждевременному старению. Кроме того, каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А, помогают поддерживать здоровье глаз и улучшать эластичность кожи, объясняет сертифицированная тренер Джоанна Вен.

Не менее полезны для поддержания молодости организма грецкие орехи. Если вы хотите избавиться от морщин и омолодить тело, отдавайте предпочтение именно грецким орехам, которые богаты омега-3 жирными кислотами, витамином Е и цинком. Эти компоненты из здорового состава позволяют клеткам оставаться здоровыми, защищают их от окислительного повреждения и уменьшают воспаление во всем организме.

Употребление грецких орехов не только защищает от свободных радикалов, которые могут вызвать повреждение кожи и морщины, но также связано со снижением уровня холестерина ЛПНП, что помогает предотвратить болезни сердца.

Грецкие орехи также считаются сытной закуской, которая поможет избавиться от переедания, улучшить артериальное давление и ускорить обмен веществ.

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