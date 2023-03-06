Борислав Береза: Между «башнями Кремля» идет борьба за доступ к кормушке 6.03.2023, 16:33

Борислав Береза

Внутренние конфликты выходят наружу.

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин пригрозил, что отход его наемников из-под Бахмута может спровоцировать обрушение российского фронта и выход ВСУ на границы с РФ. Почему глава наемников проговаривает такие сценарии? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским блогером, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой.

— У Пригожина паническая атака, которую он переживает через публичные выступления. Дело в том, что конфликт, который произошел у него с руководством Вооруженных сил России, был изначально для него выгоден, потому что давал главе ЧВК «Вагнера» определенное поле возможностей. Но он не рассчитал ни свой потенциал, ни свои знания, ни свой вес. А политический вес у него оказался практически ничтожным. Даже изначальный партнер Рамзан Кадыров, который поддерживал Пригожина, сейчас отошел в сторону. В итоге глава ЧВК «Вагнера» видит, как его отсекают от всех рычагов управления и фактически минимизируют возможность влиять на какие-либо процессы.

Для Пригожина война в Украине — это возможность заработать денег и получить политические дивиденды. Отсекая его от ведения боевых действий, не давая нужного количества снарядов или не обеспечивая чем-либо еще, Шойгу и компания минимизируют своего конкурента — ни больше, ни меньше. Поэтому заявления Пригожина — это расчет только на публику, чтобы, мол, она отреагировала и сказала: «Ну, дайте же нашему герою помощь. Что же это? На нем же все держится».

На самом деле ЧВК «Вагнера» — это лишь легендаризация. Главная заслуга «вагнеровцев» в том, что они утилизировали почти 40 тысяч заключенных, которых теперь не должен содержать российский бюджет. Поэтому Пригожин будет и дальше рассказывать о том, что «Вагнер» — основа российской армии. Она в свою очередь будет молча наблюдать, как ВСУ перемалывают «вагнеровцев». В итоге Пригожин вернется в Африку и будет заниматься своим бизнесом. Это для него самая лучшая перспектива. Перспективы политические, которые он себе вырисовывал, пиление бюджета на армии во время войны, ему тоже сейчас не светят. Слишком большое количество желающих получить эти дивиденды — от Медведева до Шойгу, от всех остальных чиновников поменьше до их родственников. Можно ли это рассматривать как какой-либо прогноз или бунт? Ни в коем случае. Это обычная паника и попытка привлечь общественное внимание.

— Почему российское медиапространство полно подобных пораженческих заявлений, дрязг между военными, подковерной борьбы? Ведь они во многом сами подставляются.

— Это связано с тем, что отсутствует единый центр, есть несколько центров влияния. Например, существует понятие «кремлевские башни», там есть «башни» ФСБ, ГРУ, ФСО, военных. Это разные «кремлевские башни», которые играют свою игру.

Например, регулярно критикующий армию Стрелков работает на ФСБ. Он действует на ослабление военных и их влияния, потому что ФСБ-шники, традиционно сидящие на потоках, сейчас чувствуют себя обделенными. Фактически сейчас на потоках сидят ГРУ и Генштаб Вооруженных сил России. А ФСБ тоже хочет к кормушке, поэтому они запускают такие вещи. В обмен на утихомиривание Стрелкова или же изменение информационной повестки, они хотят, чтобы им дали какие-то свои потоки, чтобы они что-то контролировали, чтобы они контролировали, например, деньги на восстановление Мариуполя, которые «пилятся», а ничего не восстанавливается. В основе всех этих историй — деньги, финансовые потоки. Поэтому не стоит воспринимать это как какой-то бунт или противостояние с другими. Это всего лишь борьба за финансовые потоки.

— Какие главные поражения РФ в информационной войне за год полномасштабного вторжения в Украину вы бы назвали?

— Самое главное поражение России это, как ни странно, Херсон. Потому что «Херсон с Россией навсегда» и после этого потеря Херсона — это номер один. Даже «Киев за три дня» на втором месте после этого. Ну а третье информационное поражение — то что украинские информационные партизаны, несистематизированные блогеры, несистематизированные корреспонденты, военные, в огромных количествах выбрасывают видео свидетельств несчастной участи «чмобиков» и всего того, что показывает, насколько плоха российская армия. От того, что «аналоговнеты» на самом деле — «говнеты», заканчивая тем, что «чмобиков» одевают чуть ли не в шлепанцы.

Поэтому это основной топ-3 того, что очень сильно деморализует россиян, дискредитирует идею войны с Украиной и показывает слабость российской армии. Все эти три вещи направлены адресно на информационную атаку, которая очень успешно проходит. Между прочим, не под контролем государства, а благодаря большому количеству информационных партизан Украины. Это очень хорошо.

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