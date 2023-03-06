В районе аэродрома «Мачулищи» возобновились GPS-помехи 5 6.03.2023, 17:00

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Российская техника может прятаться от дронов.

27 февраля, после диверсии на территории аэродрома в Мачулищах в районе Минска зафиксировали GPS-помехи. Через несколько дней, 4 марта, помехи вернулись. Вполне возможно, что для защиты от дронов были включены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает «Униан».

Замечено, что на северо-востоке Минска вновь, после продолжительной паузы, наблюдается сильная электромагнитная интерференция сигналов GPS/GLONASS. Иными словами, на карте точности GPS-координат видно, что в районе Минска опять начались помехи в работе навигационных систем. То есть координаты, которые, к примеру, самолет получает по GPS/GLONASS, не совпадают с его реальным местоположением.

На иллюстративной карте Мачулищи будто находятся вне зоны, однако это не исключает, что РЕБ использовали именно тут.

Карта строится на основе данных от гражданских самолетов, в первую очередь тех, что летят на низкой высоте. В связи с этим наиболее полные данные получают из сектора в районе Национального аэропорта «Минск», где самолеты взлетают и заходят на посадку. Над Мачулищами же, если самолеты и пролетают, то на эшелонах выше зоны действия РЭБ. А гражданская малая авиация перебазирована в феврале 2023 из Мачулищей на другие аэродромы Беларуси.

Также помехи могут свидетельствовать о том, что РЭБ работает на территории командного центра белорусской группировки ВС РФ «Площадка 400. Купол» (около аэропорта «Минск»).

Там установлена система РЭБ, которая работала с марта 22-го до отступления ВС РФ с Киевского направления. Текущие помехи могут свидетельствовать, что РЭБ на Куполе заработала вновь.

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