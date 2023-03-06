Волшебный котел «спецоперации» 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.03.2023, 17:03

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Как «исправились» русские нацисты.

Поразительные вещи говорит председатель комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов.

Журналист «Фонтанки» беседует с ним о новых поправках в законы о «дискредитации» армии и говорит о том, что «с 2014 года в Донбассе воюет некая организация, называющая себя «Русич». В чистом виде поклонники нацистов, есть фотографии, где они зигуют на фоне свастики, у них есть наколки свастики. Но сейчас они воюют на стороне России».

Глава этой группы – Алексей Мильчаков, по прозвищу «Фриц», который, по словам журналиста, «прямо говорит, что он нацист».

Андрей Картаполов в ответ сначала говорит что-то невнятное, а затем прямо заявляет: «Если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились».

«Исправившиеся нацисты» ... Воюешь за Путина, значит «исправился» от всего. Волшебный котел «спецоперации». Правда, скорее, эти «исправившиеся» видят цель «спецоперации» на свой лад. Она их устраивает.

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