«Дело прибыльное, поэтому только этим сейчас и занимаемся» 1 6.03.2023, 17:10

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Как белорусский бизнес на гвоздях раскрутился от Казахстана до Германии.

Алексей и Бажена познакомились шесть лет назад. Тогда мужчина работал спасателем по графику сутки через двое, но вместо отдыха подрабатывал то на стройках, заливая бетон, то в такси, по 12 часов крутя баранку. Сильно уставал и дома практически не бывал. Бажена трудилась в логистической компании, откуда ушла со словами «Хочу заниматься своим делом». И это самое свое дело они начали всей семьей на довольно специфическом продукте — досках Садху, которые все чаще используются в студиях йоги и медитации для гвоздестояния. Не было ни станков, ни знаний, ни клиентов, ни даже денег для старта — теперь их доски покупают по всему миру, пишет onliner.by .

Коль бизнес семейный, пару слов о команде и роли каждого в ней. Бажена рулит бизнесом и всякими организаторскими штуками, все-таки на ней ИП. Продвижение, налоги, реклама, переговоры — и это тоже за ней.

Алексей — обычный парень без богатых родителей, но с доброй тещей. По видеоурокам сможет собрать атомную подстанцию и отправить ракету на Марс. Сложно даже представить, чему он не научится в своем интернете. Сейчас он сантехник, электрик, слесарь, плотник и надежный муж.

Теща — без нее никуда. Именно она одолжила влюбленным денег на старте. Сейчас она вставляет гвозди в заготовки. На одну уходит 40 минут. Рядом молоток, чтобы гвозди были сговорчивее и пролазили в дыры (используется для устрашения). Любит работать под детективы.

Трудом этих троих и изготавливаются доски Садху.

Взяли в долг у тещи $600 и открыли свое дело

На самом деле ни о каких гвоздях они не думали. Начинали со столов из эпоксидной смолы. Бажена просто хотела новую мебель, а Алексей полез в интернет, удивился ценнику и ответил: «Да я сам его соберу». Пару часов в YouTube — и он уже понимал, что к чему. Осталось купить инструмент, а там пошло-поехало.

— Я посмотрел цены на эти столы в интернете — 1000 «зелени» надо. Дорого, я в YouTube запрос вбиваю, мол, как сделать его своими руками. Посмотрел несколько роликов, вроде не сложно, — рассказывает Алексей.

Денег, инструмента и помещения для производства стола у молодых не было, зато была теща. Ее и раскулачили.

— У нее своя политика: она поворчит-поворчит, скажет, мол, фигней занимаемся, но все равно нас поддерживает. В общем, деньги взяли в долг у тещи, но вопрос: где делать? А у нее и подвал есть, низкий такой, «квадратов» 20, но там завалено все так, что не пройти. Мы вынесли весь хлам и поехали за инструментом, — продолжает парень.

Однако запал и будущий бизнес чуть не похоронил продавец-консультант в строительном магазине.

— Едем в магазин заряженные, думали, что будем столами заниматься. Рассказываю консультанту свою идею и спрашиваю, какие инструменты для этого нужны. А он отвечает: «Какие столы из смолы? Это 10 лет назад было модно, сейчас уже поздно». Меня вырубило, все, надо идти домой. Но хорошо, что в тот момент Бажена была рядом и поддержала: «Тебе какой-то продавец сказал, что у тебя ничего не получится, и ты сдулся?» Я снова загорелся, купил шлифмашинку, пилу, фрезер и смолу. Заливал по видеоурокам, и стол получился. Тогда я понял, что от работы с деревом получаю огроменное удовольствие.

Сильнейший инструмент, надо делать

Массовое производство столов так и не началось, ребята переключились на кухонные доски. Кое-как продвигали свою продукцию через Instagram. А потом к ним явился друг, попросил сделать доску Садху. Целый день Алексей с ней возился, гвозди играли по высоте, углу и толщине — в общем, отдали по себестоимости. На удивление товарищ оказался доволен. Так родилась новая идея.

— Я не знаю, сколько было потрачено денег, сил и времени, чтобы подобрать гвозди и эти доски смогли закрыться. Если вспомнить, что мы тогда отдавали товарищу, это был треш. Но он был довольный и даже стоял на них.

Далеко не все ходят «на гвозди» ради магического исцеления. Многим такая практика помогает сбросить напряжение, расслабиться и получить заряд эндорфинов. Никакого волшебства: просто ноцицепторы, находящиеся в коже, отправляют информацию об опасности в головной мозг, а тот, в свою очередь, отвечает сигналами для выброса «гормонов счастья».

— Мы не понимали, что это за продукт, ну гвозди и гвозди. Я стану на три минуты и соскочу, но это не так работает. Пришла на обучение, мастер попросил сформировать запрос, мол, для чего вы стоите на гвоздях, и, собственно, поставил. Меня начинает трясти, слезы текут градом, эмоции, крики. Вся жизнь пролетела перед глазами, и я начала осознавать, смотреть на себя со стороны. Вышла с ощущением легкости, будто в этом мире никого, кроме меня, не существовало, — рассказывает Бажена.

Важно, что гвозди — это безопасно, подчеркивает женщина. Кожа на ногах не травмируется, никаких кровавых следов и испачканной обуви после практики не будет.

— Я пробовал стоять на этих досках, но без слез, духовного мира и энергий. Заметил только, что после стояния на гвоздях быстрее засыпаешь, мысли устаканиваются, — делится своим опытом Алексей.

Сильнейший инструмент, надо делать, ведь это, в принципе, не трудно, что, у нас в стране досок и гвоздей нет? Сегодня ребята дарят острые ощущения не только своим друзьям-белорусам. Рынок сбыта широк, как рассвет, от Казахстана до Германии. Причем достаточно именитые зарубежные гуру и лидеры рынка продают белорусский продукт под своими логотипами.

— Может, и несправедливо, но это деньги. Нас не задевает, мы знаем, что продукт качественный и приносит пользу, а что на нем написано, не важно, — говорит Бажена.

Для производства понадобился простой советский…

Вы удивитесь, сколько всего нужно, чтобы сделать простую, на первый взгляд, вещь. Забил гвозди в доску и делов, но не тут-то было.

— Купил 3 килограмма гвоздей и, довольный собой, начал колотить их в доску. К своему удивлению, я обнаружил, что гвозди получаются разной длины, какие-то короче, какие-то длиннее. Разница в высотах могла достигать плюс-минус 5 миллиметров — в общем-то, это довольно большой перепад, ведь вес тела должен распределяться равномерно.

На одну доску уходит 1000 гвоздей, каждый вымерить штангенциркулем — это не вариант. Нашли гвозди-пули, которые идут в пластмассовых обоймах, их и используем.

За два года они собрали целую столярную мастерскую в арендуемом помещении, где стоит куча станков и инструментов. Там собирают готовые изделия. В подвале дома в 15 минутах езды находятся два лазерных станка — там идет гравировка. Так и катаются по пять раз в день то в мастерскую, то домой.

— В лазерах стоят зеркала, подставишь руку под луч — прожжет. Нужно быть осторожным, пару раз даже чуть до пожара не дошло, — предупреждает Алексей. — Начинали на самом дешевом советском станке, он долларов 600 стоил. Когда работал, гудел так, что стены тряслись. А станок медленный, чтобы пять досок вырезать, надо было от него не отходить 24 часа. Бывало, есть заказ, а станок не успевает, и Бажена ставит резку, он гудит, а мы ложимся спать и каждые полчаса по будильнику просыпаемся, чтобы поменять заготовки. Соседи даже жаловались, что у нас гарью воняет по ночам.

Постепенно оборудование сменилось: то кредит возьмем на станок, то рассрочку, — но по большей части это б/у вещи, которые мы приобрели на интернет-барахолках. К слову, работать за оборудованием тоже учился на ходу по видеоурокам — фрез наломал не мало, а одна стоит рублей 100. На одну доску уходил день-два. «Косяков» хватало. Сейчас в день мы производим от пяти досок, — рассказывает Алексей.

Алексей придумал и приспособление для склеивания фанеры из трех железяк, пылеудаление из бочки от огурцов и даже собрал свой фрезер.

Процесс создания доски за 3 минуты:

Специально просят самые острые гвозди

Со временем на ребят вышли оптовики — с ними работают по сей день. Клиентура здесь разная, необязательно просветленные: кому-то врачи порекомендовали, кто-то в подарок или просто по приколу берет. Примерно год назад у них появился сайт, и торговля пошла активнее. В планах выйти на маркетплейсы.

— Чем больше шаг между гвоздями, тем больнее. Мы делали 15 миллиметров, мужчина стал и попросил молочка. А там и минуты не выстоишь, ну невозможно даже руку приложить, а ему все равно. Некоторые специально просят самые острые гвозди, они как иголки, и на таких стоят люди. Я думаю, там бронебойные пятки. Вообще, есть куча экстремалов, которые даже совмещают гвоздестояние с ледяными ваннами, — рассказывает парень.

— Дело прибыльное, на жизнь вполне хватает, поэтому только этим сейчас и занимаемся. Но не все так классно, как казалась бы, не подумайте, что мы миллионеры какие-то. Сейчас очень дорогой дуб, покупаем в закупке за $1400, плюс гвозди, отопление, доставка, электричество, — продолжает герой. — Бажена только насобирает хоть на Египет какой-нибудь, а я уже ссылки с новыми станками показываю.

Суть у всех одинаковая: шаг гвоздя и сам гвоздь. Конкурентов хватает, но в основном там крашеная фанера с торчащими толевыми гвоздями на разном уровне. Плюс у нас идет упор на внешнюю составляющую — начиная от фанеры и заканчивая массивом. Пока производителей не так много, мы можем выставить свою цену. Себестоимость со всеми материалами выходит около 100 рублей, мы продаем обычные фанерные доски с гравировкой за 150. Самую дорогую доску, которую продали за 400 рублей, делали из массива, выжигали, около недели на нее потратили.

В основном берут самые дешевые из фанеры, по сути, они все одинаковые, меняется только внешний вид. За месяц продаем 50—60 досок, — рассказывает Бажена.

Если есть идея — бери и делай

В последнее время проблем хватало и с доставкой в другие страны, и с оплатами из них же. Нервы портятся, но есть доски — вечером стал на гвозди, и все в порядке.

— По работе «на дядю» мы не скучаем, особенно если можно проснуться в полдень. Мы можем работать до восьми вечера, до полуночи, сутки — у тебя нет счета времени, ты не обращаешь на него внимания. Нет такого, что ждешь, быстрее бы день закончился, скорее бы домой. Мы домой приходим и ничего не меняется — тот же коллектив, те же разговоры, те же идеи. Мы в этом живем, и нам это нравится.

Стремимся к тому, чтобы люди со всего мира, спрашивая, где делаются самые козырные доски Садху, отвечали: в Беларуси.

Таких горящих глаз и веры в свое дело я не видел уже давно. Позитивное мышление в чистом виде идет вкупе с бесконечной генерацией идей. После общения с такими людьми получаешь заряд бодрости и воодушевляешься сам. Это те самые оптимисты, которых всем нам так давно не хватало. Откуда столько энергии? Не из досок же? (Любовь не в счет, тут явно замешано что-то еще!)

— Если есть идея, бери и делай. Говорят, что она живет 72 часа, если за это время ты не начал действовать, то уже и не начнешь. Не важно, как это будет, получится или не получится, — просто берешь и делаешь. И нужен человек, который будет на любую вашу идею говорить «да» и поддерживать вас. Это может быть жена, мама, друг, или можно самому в себя поверить. Да, может не хватать денег, но с чего-то же можно начать. У нас не было ни лазера, ни станков, но дошли же.

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