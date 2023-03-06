Жена Статкевича: От Николая уже больше месяца нет писем 1 6.03.2023, 17:45

Николай Статкевич

Адвоката к политзаключенному не пускают.

Жена одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович марта сообщила, что уже месяц не получает от мужа писем, а 3 марта к Статкевичу не пустили адвоката.

Николай Статкевич был осужден по «делу Тихановского» на 14 лет лишения свободы, его обвинили в организации массовых беспорядков (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

25 февраля исполнилось ровно 1000 дней с момента задержания Николая Статкевича и Павла Северинца. По этому поводу в Варшаве прошла акция в поддержку лидеров белорусской оппозиции. Собравшиеся призвали президента Польши помочь в освобождении политзаключенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».