«Популярно поговорили»: политолог рассказал, зачем Лаврову дали визу в США 1 6.03.2023, 17:47

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Сергей Лавров

После разговора риторика Кремля изменилась.

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в США на сессию ООН объяснили, что не стоит угрожать применением ядерного оружия. Об этом в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону сказал живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус.

«Лаврову дали визу [для визита] в Организацию Объединенных Наций. Но не просто так ему дали – здесь с ним популярно поговорили на ядерную тематику. Просто так американцы визу ему давать не будут. Не для того же дали ему визу, что он пришел в Америку, выступил, встал и ушел», – сказал политолог.

По его словам, людям такого уровня визы даются для того, чтобы можно было обсудить определенные вещи без свидетелей.

«И после этого, заметьте, ядерная риторика, которая так муссировалась каждый божий день, на сегодня исчезла. И китайцы, конечно, приложили к этому руку довольно серьезно. Индусы тоже приложили, но в первую очередь китайцы это сделали. Неслучайно в 12-пунктном мирном предложении [Китая] ядерная тема тоже была зафиксирована. То есть китайцы показывают, насколько это их интересует», – сказал Юнус.

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