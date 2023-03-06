Вадим Кабанчук: Белорусам нужно готовиться к решительным событиям, которые настанут в скором времени 2 6.03.2023, 17:55

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Вадим Кабанчук

Все завязано на победе Украины в войне против России.

В Беларуси количество политических заключенных с каждым днем растет. Что могут сделать белорусы в подобных условиях? Телеграм-канал «Баста!» задал этот вопрос белорусским добровольцам, которые сейчас с оружием в руках встали на защиту Украины, а вместе с ней и будущего Беларуси.

Заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук: Все завязано на победе Украины в войне против России

- Я бы советовал тем людям, которые активно участвовали в протестах в 2020-2021 году искать возможность эмигрировать из страны, так как система приняла курс на то, чтобы максимально репрессировать всех. Тем самым мы создаём предпосылки для скорейшего освобождения Беларуси. В эмиграции накапливается кумулятивное ядро, которое позже будет двигателем перемен в Беларуси.

В новейшей истории Беларуси еще не было такой большой политической эмиграции, и эта политэмиграция дала толчок и основу для белорусских добровольцев. Полк Калиновского стал таким многочисленным подразделением именно из-за фактора 2020-2021 года.

Тем людям, у которых есть возможность находиться в Беларуси относительно безопасно нужно готовиться к решительным событиям, которые настанут в скором времени. А именно - освобождение Беларуси от диктатуры Лукашенко. Всё завязано на победе Украины в войне против России.

У кого есть возможность - готовить материально-техническую базу, но не нужно говорить о своих планах и собираться в какие-то группы больше трех человек. Нельзя забывать про безопасность.

19-летний экс-доброволец Глеб Гунько: «Пусть каждый делает то, на что способен»

«Нужно делать все исходя из своих возможностей. Не у каждого есть силы бороться. Не каждый способен на борьбу. Но, по последним новостям из Беларуси видно, что борьба продолжается. Пусть каждый делает то, на что способен».

Евгений (Салам) Журавский: «Калі за налепкі ды падпал даюць амаль аднолькавыя тэрміны, то трэба абраць тое, што лепш гарыць»

- На мой погляд, адзіны выхад у сучаснай Беларусі - гэта ўнутранная міграцыя, сыход у лес «па Юнгеру». То бок, ні як не паказваць, што ты супраць сістэмы. Але гэта не павінна перашкаджаць самастойна весьці падрыхтоўку да наступнай мабілізацыі і сацыяльнага выбуха, як гэта было ў 2020 годзе. Гэта могуць быць заняткі спортам, нейкія трэніроўкі ў цірах, што ў сучасных рэаліях можа быць небяспечна, і гэтак далей.

Калі вы адчуваеце патрэбу ў аб'яднанні з кімсьці, то рабіце гэта толькі з добра знаёмымі людзьмі, да якіх ёсць 100% давер. Толькі «афініці-групы» могуць быць зараз бяспечнымі. І ніяк і нікому не распавядайце пра гэту групу. Памятаеце, як было ў «Байцоўскім клюбе»: «Першае правіла байцоўскага клюба - нікому не распавядаць пра клюб».

Калі ўсё ж такі вы не можаце сядзець і чакаць, то 10 разоў абдумайце кожны крок будучай акцыі. Не забывайцеся пра інфармацыйную бяспеку і памятайце, калі за налепкі ды падпал даюць амаль аднолькавыя тэрміны, то трэба абраць тое, што лепш гарыць.

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