Феномен российского телевизора Эль Мюрид

6.03.2023, 18:02

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Эль Мюрид

Пропаганда РФ похожа на тупую рекламу из девяностых.

Если кто помнит рекламу разнообразных МММ, Хопров, Олби и тому подобных вещей в девяностые, тот вспомнит и то, что она была нарочито тупая. Для дебилов. С соответствующим подбором актеров и персонажами. При этом люди, создававшие эти образы и выстраивающие сюжеты, как раз-таки были совсем не глупы.

Смысл предельно простой: подобная реклама изначально была рассчитана на тупых. Она не делала людей тупыми, а брала сразу готовый продукт. Умному нужно было объяснять, доказывать, но он все равно не поверил бы, так как результат был слишком очевиден. Поэтому задача тупой рекламы заключалась в одном - сразу отсечь умных. Нет смысла тратить на вас время, бюджеты, усилия, если вы все равно не наш клиент.

Ровно та же задача у пропаганды. Она потому нарочита тупа и бронебойна, чтобы сразу исключить тех, кто способен выстроить самую простую причинно-следственную связь. Ну какой смысл объяснять послание Путина умному человеку, если он все равно скажет, что это полная ахинея. Поэтому его нужно удалить и сосредоточится на тех, кто не заморачивается, а просит добавки еще.

Феномен российского телевизора в том, что он отсекает умных и создает иллюзию массовости потребителей его продукции. Тех же, кого телевизор отсекает, размывают и фрагментируют. Не в петербуржском смысле - по разным пакетам, а в социальном: больше трех не собираться. Силовые службы крайне бдительно следят за любыми организованными группами и по возможности громят их по любым поводам именно потому, что решается задача фрагментирования тех, кто не покупается на пропаганду. Одиночки не страшны, даже их большинство.

На этом, собственно, и стоит весь нынешний режим. Максимально плотная группа потребителей официальной ахинеи, которым вообще без разницы, во что верить - в живительные уколы от Гамалеи или в "денацификацию" в виде "ударов возмездия". Эти сожрут вообще всё. Остальные - принудительно рассредоточены и пребывают в постоянном стрессе от происходящего, не имея возможности повлиять на него.

Технически подобное положение вещей можно продолжать почти бесконечно, однако мы помним, что все эти Хопры и МММ закончились не потому, что закончились деньги у населения, а потому что пирамида всегда существует за счет притока новых участников. Будь оно бесконечным - мы бы и сегодня смотрели на успехи Лёни Голубкова, но увы. Нет подпитки новыми благодарными слушателями - пирамида рассыпается. А в такой системе число новых потребителей рекламы или пропаганды всегда конечно.

Эль Мюрид, t.me

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