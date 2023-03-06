В Варшаве отроется выставка белорусских художников 6.03.2023, 18:15

На выставке «Вітанкі з Беларусі» будут представлены работы различных стилей и жанров.

В Варшаве 17 марта состоится открытие выставки картин репрессированных белорусских художников. Выставка, организованная арт-резиденцией «Дом творцаў», называется «Вітанкі з Беларусі».

«Это взгляд на жизнь и реакция на последние события в Беларуси, вернисаж произведений искусства, созданных в период с 2020 по 2023 год. Все художники были репрессированы, вынуждены покинуть страну, и большинство из них отбывали тюремные сроки», - говорят организаторы.

На выставке будут представлены работы различных стилей и жанров, видеоарт, картины на одежде, перформативные картины, инсталляции, тюремные рисунки.

Выставка откроется 17 марта в 19:00 по адресу Варшава, улица Foksal 11 (Muzeum Wolnej Białorusi).

Вход свободный. Также состоится аукционная продажа некоторых картин.

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