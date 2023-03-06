В больнице умер водитель маршрутки, которая попала в ДТП с МАЗом под Смолевичами

В больнице умер водитель маршрутки, которая попала в ДТП с МАЗом под Смолевичами1
- 6.03.2023, 18:20
Он так и не пришел в сознание.
Днем 6 марта в больнице умер водитель маршрутного такси, которое попало в ДТП с МАЗом под Смолевичами, сообщает zerkalo.io.
Bодитель умер, не приходя в сознание, в 9-й минской больнице, откуда его перевели из больницы скорой медицинской помощи.
Напомним, авария произошла 20 февраля. В тот день в Смолевичском районе столкнулись груженный песком МАЗ и маршрутное такси.
На месте ДТП погибли 11 человек, девять были госпитализированы. Среди них был и водитель маршрутки.
Глава МВД Иван Кубраков заявил, что, по предварительным данным, скоростной режим водителями не нарушался. В Следственном комитете сообщили о задержании водителя МАЗа. Расследование обстоятельств аварии продолжается.