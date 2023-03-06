В больнице умер водитель маршрутки, которая попала в ДТП с МАЗом под Смолевичами 1 6.03.2023, 18:20

Он так и не пришел в сознание.

Днем 6 марта в больнице умер водитель маршрутного такси, которое попало в ДТП с МАЗом под Смолевичами, сообщает zerkalo.io.

Bодитель умер, не приходя в сознание, в 9-й минской больнице, откуда его перевели из больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, авария произошла 20 февраля. В тот день в Смолевичском районе столкнулись груженный песком МАЗ и маршрутное такси.

На месте ДТП погибли 11 человек, девять были госпитализированы. Среди них был и водитель маршрутки.

Глава МВД Иван Кубраков заявил, что, по предварительным данным, скоростной режим водителями не нарушался. В Следственном комитете сообщили о задержании водителя МАЗа. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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